A la diputada de Morena Brenda Carrera la quitan de la presidencia de una Comisión del Congreso

Diputada Brenda Carrera

En la bancada de Morena en el Congreso se ahondan las diferencias internas. Al principio, el legislador Alejandro Puerto dejó el grupo parlamentario y ahora la diputada Brenda Carrera García fue removida de la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos del Congreso.

En lugar de Carrera García se puso a la legisladora Itzul Barrera Rodríguez.

La decisión, dijo Brenda Carrera, es una “orden” que dio el senador Carlos Lomelí, quien dijo que es quien manda entre los diputados locales de Morena y el coordinador, Miguel de la Rosa “es su títere”.

La decisión recibió 18 votos a favor, por 13 en contra y cuatro abstenciones, en la sesión del pleno del Congreso.

“Es por eso que nos queda claro que tenemos visibilizar estas malas prácticas, porque Morena Jalisco no es este grupo de personajes que tiene secuestrado al partido y ahora aquí a la bancada. Es por eso que yo me voy a la Ciudad de México y me voy a mover en lo nacional. Lo que tenga que hacer y pedir justicia y esto lo hago por todas y todos, porque esto no ha sido solo con mi persona como mujer, sino también lo han querido hacer con otros diputados”, explicó.

La diputada a quien la quitaron de la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, dijo que a Alberto Alfaro también lo quisieron mover de la Comisión de Vigilancia y darle la presidencia a Itzul Barrera. Esa decisión también venía desde el senador Carlos Lomelí, señaló.

“Yo he sido una persona que desde un inicio quisieron manipular y chantajear y no lo he permitido. Yo me he manejado con los principios que nos han enseñado en este movimiento. Eso muchas veces no le cae bien a nadie y, sobre todo, a este personaje que está acostumbrado a ver a las personas como sus empleados, no como personas que podemos hacer política y ver para las y los jaliscienses”, subrayó.

Del caso va a enterar en forma personal a la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, para que ponga orden en las filas de Morena Jalisco.