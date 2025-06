Familias de El Álamo Industrial siguen sin respuesta; se prolonga el abandono institucional a damnificados por explosiones

Damnificados por el siniestro en Álamo Industrial

Irma Sánchez, una de las vecinas afectadas por las explosiones registradas en la colonia El Álamo Industrial, denuncia en entrevista que tanto ella como su familia han enfrentado negligencia, largas esperas y falta de respuestas por parte de las autoridades municipales, estatales y de la aseguradora encargada de evaluar los daños.

Sánchez relata que desde el pasado 3 de mayo, cuando Protección Civil realizó una revisión inicial, no se han entregado los dictámenes necesarios para acreditar que las viviendas resultaron con daños totales e inhabitables. Aunque el 17 de mayo solicitó formalmente la evaluación de más propiedades afectadas, hasta la fecha no ha recibido los folios correspondientes ni un documento que respalde oficialmente el daño.

“Nos tienen con puras palabras. Nos dicen ‘mañana’ o ‘la próxima semana’, pero no hay nada concreto. Lo único que pedimos es que se nos entregue una hoja oficial que compruebe que nuestras casas están destruidas, para poder iniciar los trámites con la aseguradora”, lamenta.

De acuerdo con su testimonio, las autoridades les han solicitado presentar escrituras y otros documentos para acreditar la propiedad, los cuales ya fueron entregados en múltiples ocasiones, sin que esto se traduzca en avances reales.

“Cuando metí el acuse llevé todo: escrituras, registro público, fotos. Me dijeron que no era necesario hasta que fueran a revisar. Después me dijeron que sí era necesario. Por suerte traía copias y las dejé ahí”, explica.

Además, destaca que Protección Civil del municipio ha retrasado su visita a las casas restantes a pesar de los compromisos adquiridos. Sánchez y su familia incluso se presentaron en varias ocasiones en las oficinas correspondientes, sin que se concretara la entrega de documentos ni la visita de los peritos.

Daños que dejó explosión en Álamo Industrial

La última visita a las instalaciones de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara se dio el pasado viernes 13 de junio, acudieron todos las familias involucradas, tuvieron que esperar más de tres horas para ser atendidos; salieron de la reunión de la misma manera en la que entraron: sin respuestas contundentes.

“Llevamos más de un mes esperando. No hay respuestas, no hay documentos. Mi familia y yo fuimos a presionar personalmente, y nos tuvieron más de tres horas ahí, sin comer, con mi mamá de la tercera edad esperando en una banca. Es indignante”, dijo.

A la par, denuncia que el contacto con la aseguradora ha sido limitado y que el único canal de información ha sido personal de Recursos Humanos de la empresa, quien constantemente cambia las fechas en que supuestamente acudirán a revisar los daños. “Hasta ahora, la aseguradora no nos ha entregado ni un solo dictamen, y sin eso no se puede proceder con los pagos. Estamos en el limbo”, señala Irma.

En el aspecto legal, afirma que el acompañamiento recibido ha sido a través de un abogado particular, cercano a la familia, ya que no han recibido asesoría formal por parte del gobierno municipal. Sánchez cuestionó las declaraciones públicas de la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, quien aseguró que sí se les está dando acompañamiento. “Aquí no ha venido nadie, salvo una persona de Protección Civil que dijo que ya había visto las casas, pero que no podía hacer más porque no era su facultad emitir dictámenes”, concluye.

Hasta el momento, las familias afectadas siguen viviendo en los escombros, sin recibir dictámenes oficiales, sin acceso a la aseguradora y sin certeza de cuándo podrán iniciar el proceso de indemnización.