Marta, ex interna de Puente Grande, busca una segunda oportunidad con la venta de artesanías

Marta salió hace un mes de la prisión. Prefiere no explicar el delito que cometió y ahora quiere ver hacia adelante. Estando privada de su libertad, desarrolló las habilidades que ya tenía para realizar artesanías. Ahora elabora pulseras, artesanías en cristal y carteras tejidas personalizadas o de equipos de futbol.

Es la primera vez que participa en una exposición artesanal organizada por la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Gobierno de Jalisco, la cual estará durante toda la semana en los pasillos del Congreso de Jalisco.

“Yo estuve en la cárcel, salí y pedí el apoyo de la Comisaría de Preliberados. Me apoyan con este espacio, donde no nos cobran el piso y nos apoyan para seguir vendiendo. Yo el tiempo que estuve dentro me dediqué a las artesanías, a elaborar y vender. Esta es la manera que me están apoyando para yo salir adelante, porque sale uno en ceros, lo que uno quiere es integrarse, haciendo algo que es creatividad y es mucho el apoyo que nos dan”, relató.

Marta tiene fe en que su creatividad y los diseños de las carteras, las pulseras y las figuras en cristal le darán para sostenerse económicamente.

Incluso, dijo que mantiene el contacto con otras mujeres privadas de su libertad para enseñarlas y ser ella el conducto para vender sus creaciones en las Ferias que organiza la Comisaría de Atención a Liberados y Preliberados.

“Hago las pulseras, todo lo de cristal, lo tejido. Esto lo traigo del Reclusorio Preventivo. También hago otras cosas, pero como voy empezando, hago atrapa sueños, bolígrafos decorados, b¡sutería. Ya ahorita que estoy afuera, quiero buscar un plus. A mí me gusta hacer algo y que lo compren porque les gusta. Ese es mi proyecto. Voy a hacer lámparas, que tengan también un uso”, explicó.

Antonio López, director de Reclusorios del Estado de Jalisco, indicó que la Comisaría de Atención a Liberados y Preliberados apoya a algunos internos para que trabajen y aprendan a realizar artesanías. Al salir, eso que aprendieron lo continúan y lo llevan a vender a las ferias de artesanías, como la que estará en el Congreso del lunes 16 al viernes 20 de junio.

La Expo artesanal fue inaugurada por la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada de Morena, Marta Arizmendi, así como las legisladoras de MC, Ana Fernanda Hernández y Montserrat Pérez Cisneros, y el director de Reclusorios, Antonio López.