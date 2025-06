Igualdad Animal: El poder transformador de Protectores de Animales

Igualdad Animal

El voluntariado se ha convertido en una fuerza decisiva para la construcción de un mundo más justo y compasivo para los animales. A través de él, la sociedad civil puede participar activamente en temas que son de su preocupación con la ventaja de saber que cada acción que realizan, por más sencilla que sea, tiene un impacto positivo.

Ese es el objetivo de Protectores de Animales, el grupo de activistas voluntarios de Igualdad Animal, que hasta junio de este año suma a 34 mil 325 personas que en su vida diaria hacen un espacio para tomar acción por los animales, especialmente por los explotados para el consumo humano, como cerdos, vacas, pollos y gallinas. Esto, a su vez, demuestra que este grupo de animales está siendo cada vez más visibilizado y que su sufrimiento no es indiferente para la sociedad; un cambio cultural y de perspectiva sobre nuestra relación con todos los animales.

En lo que va del año, los Protectores de Animales han invertido 2 mil 147 horas de trabajo en más de 32 mil acciones digitales y nueve eventos presenciales, sin contabilizar el tiempo que dedican fuera del voluntariado para promover el respeto hacia los animales en sus círculos cercanos.

Las acciones de voluntariado van desde participar en eventos públicos, en calles y universidades, hasta escribir directamente a empresas, legisladores y demás tomadores de decisiones que pueden cambiar la realidad de millones de animales.

Brandon, uno de los Protectores de Animales más activos, comentó: “Me siento feliz de estar aquí y poder hacer algo por los animales. Tal vez tengo otras cosas que hacer pero sé que me necesitan. No puedo quedarme de brazos cruzados. Tal vez los animales no puedan defenderse, pero yo sí puedo hacer algo”.

Al respecto, Cecilia Ortuño, Coordinadora de Campañas de Igualdad Animal en México, destaca la importancia de que la sociedad civil participe activamente en esta tarea: “Defender a los animales es una decisión que se toma cada día, con cada acción. Quienes se dedican a protegerlos actúan desde una convicción profunda: la idea de que un mundo más justo y compasivo es posible. Y no solo posible, sino necesario. Sus acciones son ejemplo de que la intención, cuando se sostiene con firmeza, se transforma en impacto”.

Tú también puedes formar parte de Protectores de Animales desde donde quiera que estés. La convicción de crear un futuro mejor se hace realidad sólo cuando tomamos acción. Visita: https://igualdadanimal.mx/protectores-de-animales/