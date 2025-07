El Colegio de Bachilleres incumple con el pago del bono del Día del Maestro y la prima de antigüedad

Exigencias al Coabej José Manuel Navarro, líder del SUACoabej, ya enteró del problema al Congreso del Estado y a la Secretaría de Gobierno.

El Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (SUACobaej) denunció que el director del Cobaej, José Guadalupe Madera Godoy, ha cometido diversas irregularidades, al no pagar al 100% el bono del Día del Maestro, equivalente a una quincena salarial y tampoco se cumple con el pago de la prima de antigüedad a los profesores con 5 años de antigüedad.

El líder gremial, José Manuel Navarro Yáñez, denunció lo anterior y explicó que ya se notificó del tema al secretario de Gobierno, Salvador Zamora, así como a la presidenta del Congreso, Marta Arizmendi.

De no haber una respuesta pronta, el SUACoabej advierte que podría emplazar a huelga al Colegio de Bachilleres y no presentarse al comienzo de clases en agosto próximo.

“Actualmente la institución no está cumpliendo con los pagos correspondientes, no se pagó correctamente el bono del Día del Maestro, no se está pagando a los maestros que cumplieron ya cinco años de prima de antigüedad y no se está pagando correctamente a los docentes, los vales de despensa, que son 750 pesos por quincena. Desconocemos como están haciendo el cálculo, porque se pagan 300 o 400 pesos. El bono del Día del Maestro también lo pagaron proporcional”, explicó.

Madera Godoy argumenta al Sindicato que el Colegio de Bachilleres no tiene recursos económicos para pagar todas las prestaciones. Sin embargo, el líder del sindicato explicó que está a punto de destinar un pago de alrededor de 250 millones de pesos, para la reinstalación de 105 trabajadores docentes cesados hace más de cuatro años.

“Ellos dicen que no tiene recursos, el maestro madera dice que no hay recursos, pero sí quieren erogar una cantidad muy fuerte. Nosotros decimos que, si hay dinero para eso, tiene que haber dinero para los maestros que realmente están trabajando. Estamos tocando estas puertas (en el Congreso y en la Secretaría de Gobierno) por las acciones que vamos a hacer, aparte de manifestarnos y hacer toma de instalaciones, haremos legalmente nuestro derecho que nos corresponde de la huelga y si es así, no iniciaremos el siguiente ciclo escolar”, advirtió.

El Sindicato señaló que han solicitado diálogo con el director del Cobaej, José Guadalupe Madera, pero ni siquiera los recibe.

El Colegio de Bachilleres tiene una plantilla de alrededor de mil docentes, de los cuales alrededor de 500 están adheridos al Sindicato Único de Académicos, titular del Contrato Colectivo de Trabajo.