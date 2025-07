Revela Cemex beneficiario de la Beca Arq. Marcelo Zambrano

Roberto Rodríguez Martínez

Cemex anunció que el arquitecto Roberto Rodríguez Martínez es el ganador de la Beca Arq. Marcelo Zambrano, apoyo otorgado a profesionistas destacados para que continúen con su formación en el área de la arquitectura en alguna institución en el extranjero.

El Arq. Rodríguez Marínez, de 33 años de edad, es egresado de la Universidad La Salle y profesor en la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México, institución de educación superior en la que imparte el taller de “Proyectos III”, esto en el Departamento de Arquitectura, así como el curso teórico “Incidencia socioambiental”.

Su labor y proyectos le han hecho merecedor de premios otorgados en la Bienal de Venecia, en 2016 y 2025; el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en 2018; así como el Instituto de la Juventud, en 2016.

Roberto ha desarrollado proyectos para compañías como TAX, en México; específicamente realizó la investigación en sistemas constructivos a base de madera de eucalipto, además de un programa de casas para estudiantes con Kéré Architecture, en Berlín, Alemania; y un plan de vivienda en la colonia Roma con el taller de arquitectura JSa.

Tras participar por tercera ocasión en la convocatoria, resultó electo ganador de la Beca Arq. Marcelo Zambrano, uno entre 47 postulantes. Su portafolio, experiencia y ensayo fueron valorados por un jurado compuesto por ocho jueces arquitectos: Fernanda Canales, Alejandro Rivadeneyra, Javier Sánchez, Mauricio Rocha, Diego Ricalde, Jimena Hogrebe, Augusto Quijano e Isaac Broid Zajman.

Con la beca, el arquitecto realizará su posgrado en History and Critical Thinking in Architecture, ,mismo que cursará en la Architectural Association School of Architecture, en Londres, Inglaterra.

Desde hace 18 años, a través de la Beca Arq. Marcelo Zambrano, Cemex fomenta el desarrollo de jóvenes arquitectos, cuyo trabajo académico y profesional demuestra un gran potencial para contribuir de manera decidida e innovadora al progreso de la cultura de la arquitectura y el diseño en México.

La beca les permite ampliar su formación y horizonte profesional al cursar posgrados en el extranjero, pues otorga hasta un millón de pesos anuales para manutención y colegiaturas con una duración máxima de dos años.

Entre los ganadores de ediciones anteriores se encuentran Nuria Benítez, quien realizó estudios de posgrado en Londres; Frida Escobedo, la primera arquitecta mexicana en diseñar el Serpentine Gallery Pavilion, en 2018, y Juan Carral, fundador del estudio JC Arquitectura.

Para conocer más visite el sitio web de Cemex México: https://www.cemexmexico.com