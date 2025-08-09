Jalisco encabeza la Delegación Mexicana rumbo a los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Jalisco reafirma su liderazgo deportivo al encabezar la Delegación Mexicana que competirá en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, a celebrarse del 9 al 23 de agosto en Paraguay. Con 74 atletas —39 hombres y 35 mujeres— la entidad aporta el 19% del total nacional, el doble que Nuevo León y Estado de México, que suman 35 atletas cada uno.
El contingente jalisciense competirá en 25 disciplinas con la meta de subir al podio, obtener plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y seguir posicionando a Jalisco como referente del deporte a nivel nacional e internacional.
Además de los atletas, la delegación contará con 15 entrenadores de alto nivel y un equipo técnico de 15 especialistas en metodología, fisioterapia y medicina del deporte, garantizando el óptimo rendimiento de las y los deportistas.
Entre las figuras destacadas se encuentran:
- Diego Villalobos, múltiple medallista mundial en natación artística.
- Mía y Lía Cueva, bronce mundial en clavados.
- Donovan Guevara y Saúl Zúñiga, medallistas de Copa del Mundo en gimnasia de trampolín.
- Miriam Rodríguez, tricampeona centroamericana en bádminton y medallista panamericana.
- Kenny Zamudio, bronce en Santiago 2023.
- Regresan medallistas de la edición 2021 como Paola Franco, Diego Macías, Lázaro Iturriza y José Gil.
En total, el evento reunirá a más de 4 mil atletas de entre 12 y 22 años, provenientes de los 41 Comités Olímpicos Nacionales de la Organización Deportiva Panamericana, con 216 plazas directas a Lima 2027 y 1,077 medallas en disputa.
El liderazgo de Jalisco se atribuye a un modelo deportivo sólido, respaldado por inversión estratégica, programas de detección de talento y un sistema integral de acompañamiento técnico y metodológico. Este compromiso con el deporte, considerado un derecho humano y herramienta de desarrollo integral, ha consolidado a la entidad como potencia deportiva.