Medio millón de personas se unen a campañas de Igualdad Animal en 2025

Igualdad Animal

Durante el primer semestre de 2025, más de 566 mil personas se unieron a campañas estratégicas para promover la protección de los animales explotados para el consumo humano, reveló el Reporte de Impacto de Medio Año de la organización internacional Igualdad Animal.

Con campañas internacionales como la dirigida a Marriott, por omitir informar sobre su compromiso global de huevo sin jaulas, o nacionales como La Verdad de la Leche, para exhibir la crueldad contra vacas y terneros en esta industria, las sociedad civil de los ocho países donde Igualdad Animal tiene oficinas exige y construye un mundo más justo para los animales.

La sociedad civil ha ido más allá y ha tomado acción a través de Protectores de Animales, el grupo de voluntarios de Igualdad Animal que realiza acciones presenciales y digitales dirigidas a empresas, gobiernos, actores políticos o a la población en general. En el primer semestre de este 2025, más de 121 mil se han unido a esta fuerza imparable.

Como parte del reporte también se desprende que en los primeros seis meses del año, los videos de campañas e investigaciones en granjas y rastros han sido reproducidos más de 4.4 millones de veces, lo que impulsa la labor informativa y educativa de Igualdad Animal. Asimismo, esta tarea se ha consolidado con Love Veg, el programa que ofrece a las personas recursos para iniciar una alimentación de origen vegetal y compasiva con todos los animales y que cada día se extiende más: tan sólo entre enero y julio, más había más de 314 mil personas suscritas y habían descargado más de 137 mil recetas.

Por supuesto, todo este trabajo realizado se traduce en un impacto positivo para los animales explotados en la industria de la carne, el huevo y los lácteos. Así, este esfuerzo ha servido para cambiar la vida de más de 5.8 millones de animales como cerdos, vacas, pollos y caballos.

Comparado con los miles de millones de vidas explotadas por estas industrias, el reto aún es enorme y el camino largo, sin embargo, resultados como los mostrados por Igualdad Animal confirman que un mundo mejor para los animales está en construcción y que son millones de personas las que hoy ya toman acción para ese objetivo. Únete a Protectores de Animales aquí y sé parte del cambio.