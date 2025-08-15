Instalan el Consejo Estatal de Archivos en Jalisco para fortalecer la memoria histórica y la transparencia

Con el objetivo de preservar la memoria documental, reforzar la transparencia gubernamental y consolidar las políticas públicas en materia archivística, el Gobierno de Jalisco, a través del Archivo General del Estado, instaló el Consejo Estatal de Archivos, un órgano colegiado que servirá como espacio de coordinación interinstitucional.

Instalación del Consejo Estatal de Archivos (Cortesía)

El Consejo, presidido por Gerardo Rafael Trujillo Vega, Director General del Archivo General del Estado, quedó conformado por representantes de los tres poderes del estado, organismos autónomos, instituciones académicas y especialistas en la materia. Entre sus funciones destacan establecer criterios técnicos, impulsar la capacitación, armonizar la normativa, supervisar el cumplimiento de las obligaciones archivísticas y fomentar la valoración del documento como testimonio y herramienta de gestión.

La ceremonia reunió a más de 200 asistentes, entre ellos secretarios del Gobierno Estatal, presidentes municipales, titulares de organismos paraestatales, legisladores locales y representantes del Archivo General de la Nación. Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno, tomó protesta a los nuevos integrantes, destacando la relevancia del Consejo como “el corazón del sistema estatal de archivos” y su papel en la transparencia, la rendición de cuentas y la conservación de la memoria histórica de Jalisco.

Como cierre simbólico, se entregó a cada miembro del Consejo un ejemplar del Bando de Creación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, pieza histórica que representa la identidad y el legado de la entidad.