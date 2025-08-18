Más de 400 mujeres reciben apoyo económico en apoyo a sus emprendimientos en Zapopan

Entrega SISEMH apoyos del programa ‘Fuerza Mujeres 2025’ a más de 400 emprendedoras en Zapopan

En el esfuerzo de concluir con la brecha económica de género, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), entregó a más de 400 mujeres emprendedoras en Zapopan el beneficio Programa Fuerza Mujeres 2025.

La SISEMH trabaja en el impulso a la autonomía económica de las mujeres para que puedan tener una vida libre de violencia, además de distribuir, los cuidados y desarrollarse de manera plena, así lo señaló su titular Fabiola Loya Hernández.

El Programa Fuerza Mujeres 2025, se conforma de una inversión de 6 millones de pesos distribuidos entre 10 mil y 30 mil pesos por cada emprendedora dependiendo del giro del negocio.

El presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, destacó que el municipio ha invertido 2 mil millones de pesos al años en la agenda de género con el fin de caminar hacia un municipio y un país más igualitario.

Este beneficio forma parte del compromiso que tiene el Gobierno de Jalisco para fortalecer a las mujeres y sus familias, impulsando así el crecimiento económico y el bienestar social de la comunidad.

La entrega de este apoyo tuvo lugar en el Foro Cometa, ubicado en Zapopan, y estuvieron presentes Salvador Villaseñor, Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate de la Desigualdad de Zapopan; Gabriela Velasco García, Subsecretaria de Igualdad de Género; Ana Priscila González García, Directora de Fortalecimiento Municipal y la Diputada Local Alejandra Giadans Valenzuela.