Colectivo realiza búsqueda en panteón de San Sebastianito; Tlaquepaque niega exhumaciones irregulares

El gobierno local asegura que no ha habido venta de espacios ni exhumaciones por falta de pago desde octubre de 2024.

Colectivo realiza búsqueda en panteón de San Sebastianito (Cortesía)

El pasado sábado 16 de agosto, integrantes del Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco realizaron una búsqueda en el panteón de San Sebastianito, en San Pedro Tlaquepaque, tras una solicitud formal al municipio.

De acuerdo con el gobierno municipal, la jornada se llevó a cabo siguiendo los lineamientos del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada.

En los trabajos participaron la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, así como personal de la Dirección de Panteones.

El Ayuntamiento informó que hubo “hallazgos positivos” reportados por el colectivo, y aseguró que ha brindado acompañamiento en todo momento a la autoridad investigadora correspondiente.

Ante los señalamientos que han surgido sobre la administración del cementerio, el gobierno de Tlaquepaque subrayó que durante la actual gestión no se han realizado exhumaciones por falta de pago.

“La presente Administración Municipal 2024-2027 es enfática en informar que desde octubre de 2024, fecha en que inició la actual administración municipal, a la fecha, no se ha vendido ni un solo espacio en el Panteón de San Sebastianito ni se ha exhumado cuerpo alguno por falta de pago por parte de familiares”, indicó en un comunicado.

Finalmente, la autoridad municipal aseguró que “la honestidad y legalidad son principios rectores” y refrendó su disposición para apoyar a colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas.