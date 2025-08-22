Las lluvias y la falta de apertura oportuna de compuertas en el Río Santiago provocaron afectaciones en al menos 300 viviendas de El Salto.

Inundaciones en El Salto dejan 300 viviendas afectadas (Cortesía)

Las inundaciones que se registraron en el municipio de El Salto dejaron hasta el momento un saldo de 300 viviendas con afectaciones, principalmente en los fraccionamientos Lilas 1 y Lilas 2, de acuerdo con el censo preliminar de la autoridad municipal.

“En total por parte del censo del municipio, se encontraron afectaciones en 200 casas, de las cuales 145 son del fraccionamiento Lilas 2 y 55 casas de Lilas 1. De manera conjunta con Protección Civil Jalisco, se han identificado con menos afectaciones alrededor de otras 100 viviendas más que suman un total de 300”, informa el Ayuntamiento.

En las labores de apoyo participan 250 funcionarios públicos, además de maquinaria pesada, vehículos de emergencia y una docena de pipas que realizan trabajos de limpieza. El DIF municipal reparte despensas y comida a las familias damnificadas.

El gobierno estatal también colabora en la atención a la emergencia. De acuerdo con el municipio, la contingencia se originó porque no se abrieron a tiempo las compuertas del Río Santiago.

“Desde que empezó la crecida del río ayer por la tarde se llamó a los encargados de operar estas compuertas en el gobierno de Juanacatlán y la Conagua, los cuales no respondieron hasta pasada la media noche cuando ya se tenían inundaciones de hasta 50 centímetros en las zonas mencionadas”, señala la autoridad local.

Este viernes, se llevó a cabo una reunión con el delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gustavo Ernesto Figueroa, en la que se alcanzó un acuerdo para dar acceso al municipio a las compuertas en caso de emergencia.

“Se va a capacitar a un grupo de empleados del Ayuntamiento, del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para que puedan operar estos mecanismos en caso de ser estrictamente necesarios”, explica la administración municipal.