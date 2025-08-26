Presentan iniciativa al Congreso para exigir la rehabilitación del COMUDE

Yussara Canales

La legisladora Yussara Canales González impulsa una iniciativa ante el Congreso de Jalisco para exigir al Ayuntamiento de Puerto Vallarta la rehabilitación de las instalaciones del Consejo Municipal del Deporte (COMUDE), ya que calificó sus condiciones como “deplorables y peligrosas” para el entrenamiento de niñas y jóvenes gimnastas.

La diputada resaltó que las gimnastas ganan múltiples medallas en competencias estatales y nacionales por sus arduos entrenamientos, sin embargo, están sujetas a realizarlos en espacios inseguros sin las condiciones adecuadas, lo que provoca lesiones constantes en las deportistas.

Por lo que busca que el Congreso exhorte al presidente municipal de Vallarta para que brinde atención inmediata a las instalaciones deportivas, especialmente en los espacios de gimnasia artística y rítmica.

Recordó que el deporte no es un lujo, sino un derecho que está garantizado en el artículo 4° de la Constitución, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizarlo con infraestructura adecuada.

Resaltó que cuando se trata del entrenamiento de las menores, se habla también de su interés superior, que debe ser prioridad en toda decisión pública.

“He escuchado directamente el testimonio de madres y padres: las niñas terminan sus prácticas con heridas en las manos, incluso con sangre en sus ingles. Y aun así no dejan de entrenar, porque tienen un sueño más grande que la indiferencia de las autoridades”, denunció.

Destacó que el pasado mes de junio, cinco niñas de Puerto Vallarta obtuvieron 18 preseas en competencias en la capital del estado, y en julio ganaron el primer lugar en la Copa Granma en Tepic, por lo que las reconoció como ejemplo de resiliencia, coraje y dignidad, “a pesar de que el municipio les ha fallado”.

“No podemos dar la espalda a niñas que, con todo en contra, nos están demostrando que Jalisco tiene talento y que nuestros jóvenes son capaces de enfrentar cualquier adversidad. Lo mínimo que merecen es un espacio seguro para seguir persiguiendo sus sueños”, concluyó Canales.