Se desborda Río en tres municipios de Jalisco, afectando vialidades

Afectaciones en calles de Jalisco (@fabyanaya/x)

Protección Civil de Jalisco informó la mañana de este viernes el desbordamiento de ríos en los municipios de Atotonilco, Valle de Guadalupe y Tepatitlán.

En Atotonilco, bomberos indicaron que río se salió de su cauce en dirección a la colonia El Josefino, pero solo afectó huertas y terrenos baldíos. No se registraon emergencias en hogares. Asimismo, el panteón municipal se encutra completamente inundado.

Mientras tanto, en Valle de Guadalupe no se reportaron graves afectaciones.

Por su parte, en Tepatitlán las inundaciones tararon la entrada de un puente, lo que provocó que el agua corriera hacia calle aledañas. Autoridades trabajann para desahogar la zona retirando la vegetación para el libre paso del río.

Finalmente, en la zona de la Casa de Cultura se registró desbordamiento, pero solamente en vía pública.