Antes de ingresar a Palacio Nacional, el gobernador del estado de Jalisco comentó que en la relación con la administración federal no impera la lógica partidista, lo que hace que facilita el trabajo conjunto, especialmente en proyectos de infraestructura o bien la próxima realización del mundial de futbol.

En este último tema, el gobernador jalisciense comentó que sabe que la Presidencia lo citará junto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, a Samuel García, gobernador de Nuevo León (los tres estados involucrados en la justa futbolera) para una mejor coordinación del evento.

Jalisco es uno de los estados con los proyectos de infraestructura más ambiciosos del presente sexenio, lo que incluye conectividad para el pujante Puerto Vallarta, así como para una nueva línea de metro urbano (Mi Tren) en la zona metropolitana de Guadalajara.