Todo listo para Primer Informe de Gobierno de Vero

A punto de comenzar el Primer Informe de Verónica Delgadillo. La alcaldesa de Guadalajara, la primera mujer en gobernar la capital estatal, está ya en el Teatro Diana.

Verónica Delgadillo informa este lunes sobre lo hecho en un año. Hoy es difícil recordar la conquista de la candidatura en Movimiento Ciudadano, cuando sus correligionarios y correligionarias que se le oponían llegaron a ser poco amables con las críticas que le dirigían.

Poco queda de la virulencia que desde Morena se dirigió contra ella, cuando se pensó que era el bastión más débil del partido triunfante en Jalisco y se enfocaron en ella todos los señalamientos de presuntas irregularidades en urnas, buscando el cobijo de las instancias electorales para echar atrás los resultados. Hoy las cosas han cambiado y la oposición (Morena y minipartidos) busca en la convergencia climática y el apego a la comunicación visual (las fotos del Informe tomadas el día de la peor lluvia en Guadalajara) un argumento de mayor peso.

Lo que pasa con los gobernantes morenistas en prácticamente todo el país, en Guadalajara pasa con Vero: ella y su equipo ponen la agenda del día, señalan prioridades y la vida política se mueve siguiéndoles.

Faltan dos terceras partes de su gobierno, demasiado tiempo para augurar si este camino sin errores críticos se mantendrá hasta 2027. Por lo pronto, la crisis de la basura se la echó a los hombros sin desgastar su capital político; afrontó un incendio que muestra debilidades de la urbe y se mostró tan hábil en apagar el fuego en la opinión pública como los bomberos lo hicieron en la fábrica siniestrada; anunció que retomará multas del bando de buen gobierno, siempre olvidadas por los alcaldes para no meterse en líos, y sigue visitando colonias sin recibir críticas.

Para propios y contrarios, aunque los últimos no lo acepten en público, los meses recorridos a bordo del gobierno de Guadalajara no han tenido los sobresaltos que muchos le auguraron. Vero, política del Siglo XXI, que usa redes sociales y drones para una visita vecinal, que despliega comités de jovencitos de chaleco naranja a la par de los programas de apoyo directo a la población, no tiene un traspié catastrófico en su corte de caja anual... y conserva el capital político con el que logró ganar la elección a Chema Martínez.