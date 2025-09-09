Lanzamiento de la Tercera Convocatoria para la Distinción de Responsabilidad Laboral de Jalisco 2025

Con el objetivo de reconocer a las empresas que implementan acciones de seguridad y salud ocupacional, el Gobierno de Jalisco, por medio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), anunció la tercera convocatoria del Distintivo Responsabilidad Laboral Al Estilo Jalisco. Esta convocatoria está dirigida a centros de trabajo formales de todos los sectores y tamaños operando en la entidad.

José Guadalupe Pérez Mejía, Director de Planeación y Control de la STyPS y Paloma Castillón, Coordinadora del Distintivo

José Guadalupe Pérez Mejía, Director de Planeación y Control de la STyPS, señaló que este distintivo busca fortalecer la cultura laboral responsable en Jalisco. Explicó que el propósito es fomentar el cumplimiento de normativas de seguridad e higiene, prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales mediante sistemas de gestión de riesgos, así como promover la capacitación continua en seguridad laboral y primeros auxilios en distintas áreas organizacionales.

Hasta julio de 2025, Jalisco tenía registrados 105,060 patrones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los sectores de servicios, comercio e industria de la transformación concentran las mayores proporciones con 32.6%, 29.5% y 14.7%, respectivamente. Estos datos muestran la diversidad del tejido productivo del estado y subrayan la relevancia de ampliar la participación empresarial en este distintivo.

El interés de las empresas ha incrementado la participación en el Distintivo. En la primera convocatoria (marzo-abril 2025) participaron 392 centros de trabajo, de los cuales 45 concluyeron exitosamente el proceso de verificación. En la segunda convocatoria (abril-julio 2025) se inscribieron 900 centros de trabajo; 642 entregaron la documentación requerida y están siendo verificados.

Convocatoria Distintivo Responsabilidad Laboral al Estilo Jalisco

Las empresas que obtienen el distintivo reciben reconocimiento público, asesoría técnica gratuita durante el proceso, y acceso hasta a cinco cursos gratuitos impartidos por la STyPS para diez empleados. Adicionalmente, pueden acceder a exención de inspecciones ordinarias durante dos años (excepto casos de denuncias o accidentes) y a priorización para programas y fondos estatales enfocados en mejorar condiciones laborales.

El registro finaliza el 28 de noviembre. Posteriormente, los participantes deben entregar documentos como acta constitutiva, identificación oficial, RFC, licencia municipal y reporte de autoevaluación. También se realiza una visita de verificación para evaluar el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley Federal del Trabajo.

Paloma Castillón, Coordinadora del Distintivo, indicó que el procedimiento consta de siete pasos, incluyendo una visita en la que personal de la STyPS revisa las instalaciones y documentación general de quienes laboran allí. Tras la visita, se determina la situación de la empresa y, de ser necesario, se otorga un plazo para atender observaciones o comentarios resultantes del dictamen.