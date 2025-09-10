Disminuyen desapariciones en Jalisco en 2025

El número de personas desaparecidas en Jalisco disminuyó 15.5 por ciento durante los primeros ocho meses de 2025, de acuerdo con cifras del Registro Estatal de Personas Desaparecidas.

Entre enero y agosto se registraron mil 857 desapariciones, mientras que en el mismo periodo de 2024 fueron 2 mil 199 casos. Esta es la cifra más baja en el mismo lapso desde 2019, cuando se reportaron 3 mil 209 personas desaparecidas, lo que representa una disminución de 42.1 por ciento en comparación con ese año.

Al 31 de agosto de 2025, de las mil 857 personas reportadas como desaparecidas, mil 96 fueron localizadas (59 por ciento), mientras que 761 continúan pendientes de localizar. La cifra de personas sin encontrar también es la más baja desde 2019: en el mismo periodo de 2024 había mil 71 personas no localizadas, y en 2019 fueron mil 495.

En agosto de 2025 se reportaron 136 desapariciones, lo que representa una reducción de 47 por ciento en comparación con agosto de 2024, cuando se registraron 256 casos. De esas 136 personas, 62 fueron localizadas y 74 permanecen sin ser encontradas.

A nivel nacional, en el acumulado de enero a agosto de 2025, Jalisco ocupó el cuarto lugar en número de personas desaparecidas, detrás del Estado de México (4 mil 250 casos), Nuevo León (2 mil 11) y Ciudad de México (2 mil 5). Esa misma posición fue registrada para el estado en los casos correspondientes únicamente al mes de agosto.

El Gobierno de Jalisco reitera su compromiso con la verdad, la transparencia y la atención a las familias de las personas desaparecidas, y continuará fortaleciendo las acciones de búsqueda, coordinación institucional y acompañamiento, con el objetivo de localizar a las personas desaparecidas en el estado, prevenir nuevas desapariciones y garantizar el derecho de todas y todos a vivir seguras y libres de violencia.

Personas cuya desaparición y reporte ocurrieron entre el 1 de enero y el 31 de agosto de cada año

● 2025: 1,857

● 2024: 2,199

● 2023: 2,228

● 2022: 2,748

● 2021: 2,803

● 2020: 2,893

● 2019: 3,209

*Fuente: Versión Pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas.

Personas desaparecidas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025 por entidad federativa

● Estado de México: 4,250

● Nuevo León: 2,011

● Ciudad de México: 2,005

● Jalisco: 1,857

● Puebla: 1,331

● Sonora: 1,039

● Guanajuato:1,026

● Sinaloa: 1,010

● Baja California:869

● Hidalgo: 869

*Fuente: Versión Pública del Registro Estatal de Personas Desaparecidas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.