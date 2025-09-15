Donaciones y diezmos de LLDM financiaban viajes, lujos y juguetes sexuales para Naasón: Fiscalía de EU

Naasón Joaquín dirige desde la cárcel a LLDM, iglesia en la que es considerado "Siervo de Dios" y "Apóstol de Jesucristo". FOTO: Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California

La explotación de Naasón Joaquín García hacia la iglesia de La Luz del Mundo (LLDM) y sus feligreses “sigue una tradición profundamente inquietante establecida por su padre (Samuel Joaquín Flores) y su abuelo (Eusebio Joaquín González, conocido como ‘Aarón’)”, así lo señala la acusación formulada por la Fiscalía de los Estados Unidos, a través de su distrito sur de Nueva York, la cual fue hecha pública el pasado miércoles 10 de septiembre.

Ese día, Naasón Joaquín, quien dirige a LLDM desde la cárcel del condado de Chino, California, quedó bajo custodia federal para que compareciera en el contexto de esta nueva acusación, en la que también son señalados su madre Eva García de Joaquín- capturada en esa misma fecha en Los Ángeles-, su sobrino Joram Núñez Joaquín -detenido en Chicago- así como a quienes se considera prófugos Rosa Sosa, Azalia Rangel y Silem García Peña. Este último, ex vocero y representante legal de la congregación.

La Fiscalía afirmó que luego de la fundación de la iglesia en Guadalajara, en 1926, comenzó una tradición de abusos con Aarón Joaquín y continuó con su hijo Samuel y luego con el nieto Naasón, pues “cada miembro de la familia Joaquín que ha servido como líder o ‘apóstol’ se ha aprovechado de su posición de poder y control sobre la Iglesia LLDM para abusar sexualmente, explotar y violar a sus feligreses”.

“Cada líder manipulaba a las niñas y mujeres jóvenes haciéndoles creer que podían obtener una ‘bendición’ especial si le servían, lo que a menudo incluía actividades sexuales, como sexo oral, estimulación manual y, en última instancia, sexo con penetración con las víctimas. Estos abusos se produjeron a lo largo de varias generaciones”, reiteró la Fiscalía de Estados Unidos.

La institución federal norteamericana agregó que Naasón y otros miembros de “‘la empresa Joaquín LLDM’ también han utilizado de forma corrupta el dinero de los feligreses de la Iglesia LLDM para financiar los abusos sexuales de Naasón. Muchos feligreses dieron sus diezmos a la Iglesia LLDM creyendo que su dinero financiaría actividades legítimas de la Iglesia en Estados Unidos, en México, donde tiene su sede la Iglesia, y en muchos otros países del mundo donde la Iglesia está activa”.

Sin embargo, la Fiscalía resalta que “Naasón utilizó estas donaciones para financiar viajes internacionales, incluyendo vuelos y hoteles caros, para él, su familia y las jóvenes que él y sus cómplices organizaban para viajar con Naasón con el fin de asegurarse de que siempre tuviera a alguien disponible para abusar sexualmente. Naasón y sus cómplices también utilizaron los fondos y diezmos para comprar juguetes sexuales utilizados en los abusos y productos de limpieza para destruir las pruebas de los abusos sexuales. Naasón también utilizó las donaciones para financiar su lujoso estilo de vida, incluyendo coches caros, joyas, ropa, vacaciones de lujo y vuelos en jets privados”.

Naasón en el Mundial de Futbol Rusia 2018. En el círculo, Susana Medina, asistente con la que fue capturado en 2019. La mujer de playera verde y falda blanca es su madre Eva García. Ahora también está detenida

Añadió que el considerado “Siervo De Dios” y sus presuntos cómplices “amenazaron y castigaron a las víctimas y destruyeron pruebas para evitar que las fuerzas del orden descubrieran sus delitos. Después de que Naasón fuera detenido en California en 2019 por cargos estatales relacionados con el abuso sexual de niñas y jóvenes de LLDM, los miembros de la organización Joaquín LLDM ejecutaron un plan para presionar a las sobrevivientes de su abuso sexual para que declararan falsamente que Naasón no las había abusado. Los cómplices de Naasón, actuando bajo sus órdenes, castigaron a quienes intentaron denunciar los hechos. Los miembros de la organización Joaquín LLDM también destruyeron pruebas, lo que incluyó triturar archivos en papel, quemar pruebas y sumergir dispositivos electrónicos en agua”.

"El Siervo De Dios" fue detenido en el 2019 al descender de un jet privado acompañado de su asistente Susana Medina Oaxaca

ACUSACIONES VS LOS OTROS SEÑALADOS

El pasado 10 de septiembre, cuando la Fiscalía de Estados Unidos anunció la nueva serie de cargos contra el líder de LLDM, también se dieron a conocer los señalamientos en contra de sus presuntos cómplices:

Eva García de Joaquín, mujer que acaba de cumplir 80 años de edad, diaconisa de LLDM, esposa de Samuel Joaquín y madre de Naasón, es acusada porque “acicalaba a menores de edad y a mujeres para que su marido cometiera abusos sexuales y ella misma igualmente, abusó sexualmente de menores y mujeres jóvenes también durante años”.

Joram Núñez Joaquín, de 37 años, “se hizo pasar falsamente por un abogado que trabajaba en nombre de la Iglesia LLDM y utilizó esa posición para impedir e intentar impedir que las víctimas de abuso sexual denunciaran el abuso a las fuerzas del orden.

Azalia Rangel García, de 46 años, quien está prófuga desde junio de 2019 cuando fue arrestado Naasón Joaquín en Los Ángeles “fue una de las principales cómplices de Naasón y preparó el terreno para sus abusos sexuales, además de abusar sexualmente de múltiples menores y mujeres jóvenes durante años”.

Silem García Peña, de 43 años, “actuó como jefe de relaciones públicas de Naasón y de la Iglesia LLDM y abusó de esa posición para impedir que las víctimas de abuso sexual denunciaran el abuso a las fuerzas del orden”.

Rosa Sosa, de 59 años, “fue una de las principales cómplices de Samuel y preparó a muchas menores y mujeres jóvenes para su abuso sexual, además de abusar sexualmente de ellas directamente durante años, lo que continuó después de que Naasón se convirtiera en el líder de la empresa Joaquín LLDM”.

Azalia Rangel García, Silem García y Rosa Sosa están libres y se estima que se ocultan en México, por lo que el Gobierno de Estados Unidos podría solicitar que las autoridades mexicanas los detengan y extraditen. Azalia es buscada desde 2019 en relación con la investigación de la Fiscalía de California por la cual, Naasón Joaquín cumple condena de 16 años ocho meses.

Las acusaciones de la Fiscalía de Estados Unidos en contra de Naasón son por seis delitos, en algunos de los cuales presuntamente tuvo la complicidad de su cinco coacusados en diferente grado de participación :

Conspiración de Crimen Organizado, Conspiración de tráfico sexual, Trata sexual mediante el uso de la fuerza, el fraude y la coacción, Inducción a viajar para participar en actividades sexuales ilegales, Conspiración para explotar sexualmente a menores y Conspiración de explotación infantil.

Las penas que pudieran recibir, según señala la Fiscalía, irían de los 10 años de prisión hasta la cadena perpetua. Esta última condena pudiera ser la que se pidiera en contra de Eva García de Joaquín, madre de Naasón.

LLDM DEFIENDE A SU LÍDER

La Iglesia de La Luz del Mundo ha difundido un comunicado en el que defiende a su líder y señala que la nueva acusación “es parte de una estrategia para ejercer presión sobre el Siervo de Dios, Naasón Joaquín, intentando que acepte falsas acusaciones y sin fundamento, buscando así prolongar su encarcelamiento y frenar la misión que lleva a cabo: predicar el evangelio y contribuir al crecimiento de nuestra comunidad en todo el mundo”.

“Para nosotros es claro que enfrentamos persecución religiosa. No obstante, él (’el Siervo De Dios’, Naasón Joaquín) y la Iglesia perseveran en su labor de llevar el mensaje de Cristo”, resalta el documento.

FISCALÍA BUSCA MÁS DENUNCIAS

La Fiscalía norteamericana ha dicho que la investigación por los abusos y otros delitos en LLDM sigue en curso y que si alguien ha sido víctima de los acusados de alguna manera o tiene información sobre su presunto comportamiento ilegal, puede llamar al 212-637-1033 o enviar un correo electrónico a USANYS.LLDM@usdoj.gov.