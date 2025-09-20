Voleibol femenil mexicano llega a final en Guadalajara y siembra esperanzas

Este domingo las voleibolistas mexicanas se enfrentarán a un trabuco norteamericano en Guadalajara. La final del torneo Norceca, que engloba a Norte y Centro América, así como la destacada región caribeña, llegará a su fin este domingo en Guadalajara con infinidad de lecciones aprendidas para las locales.

México superó a Dominicana, Cuba, Canadá y Puerto Rico en dos ocasiones (ronda eliminatoria y semifinal de este sábado). Sólo logró arrebatarle un set a las norteamericanas en la ronda eliminatoria, pero el desempeño de las nacionales es el único cercano a las de las indudables favoritas. Este domingo, mexicanas y estadunidenses se jugarán el oro.

La transmisión del torneo puede verse en el canal de Youtube de Norceca y de la Federación Mexicana de Voleivol en forma gratuita a partir de mediodía.