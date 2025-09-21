Subcampeonas en voleibol en Guadalajara

El tercer set del partido México-EU, en la ronda preliminar del Norceca, permitió valorar la capacidad de la selección mexicana de voleibol femenil en esta época. Con 6 equipos de Norteamérica y el Caribe en este encuentro internacional realizado en Guadalajara, sólo las estadunidenses pudieron derrotar a las mexicanas, y sólo ese tercer set en las preliminares, las mexicanas mantuvieron el control de la situación.

Trallazos de las connacionales, empezando por las tapatías, que batieron la capacidad técnica y la fortaleza corporal de las hoy campeonas, mantuvieron en la pelea a México en ese tercer set. Con las estadunidenses tocándoles los talones en el marcador, aprovecharon un bache para sacarles una ventaja de 4 puntos (21 a 17) y ganar el set.

Al final, las del norte ganaron 3 sets a 1 (15-25 15-25 25-20 20-25). Hubo selecciones, como la cubana o la dominicana, que también ganaron sets a las hoy campeonas, pero lo relevante es que la selección mexicana nunca puso en riesgo su posición frente a esos otros equipos: evidentemente la referencia era, para todas las escuadras, lo que se pudiera hacer frente a EU.

La final fue friamente manejada por las estadunidenses y, a diferencia de las preliminares, no dieron oportunidad a que las mexicanas jugaran cómodas. A cada racha mexicana, un tiempo fuera del staff norteamericano. 3 sets a 0 y el esperado trunfo de Estados Unidos se dio.

Pero queda n sabor bueno en una selección plagada de jóvenes y de futuro.