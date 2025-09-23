SICyT impulsa comercialización de proyectos científicos con la convocatoria “De la Ciencia al Mercado”

Con el objetivo de fomentar la innovación, la creación de empresas de base tecnológica y nuevas rutas de comercialización de patentes e invenciones, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco (SICyT) abrió la convocatoria del programa “De la Ciencia al Mercado”.

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (Alfonso Hernandez Martinez/Cortesía)

Según Larisa Cruz Ornelas, Directora General de Ciencia y Desarrollo Tecnológico de la SICyT, la convocatoria está dirigida a instituciones de educación superior, centros de investigación, inventores independientes, así como micro y pequeñas empresas, con el propósito de acompañar proyectos científicos en el camino hacia su comercialización.

El programa cuenta con una bolsa total de 12 millones de pesos, y las propuestas seleccionadas podrán acceder a un apoyo económico de hasta 700 mil pesos. Además, recibirán acompañamiento en especie durante 12 meses, que incluye asesoría técnica especializada para perfeccionar prototipos, gestión de proyectos tecnológicos, comercialización de propiedad intelectual, licenciamientos y mentoría en negocios y emprendimiento de base científico-tecnológica.

Los proyectos participantes se clasifican en Tipo A, aquellos con posibilidad de maduración y creación de productos tecnológicos, y Tipo B, con oportunidades empresariales.

La convocatoria cerrará el 17 de diciembre y la información completa puede consultarse en el sitio https://l.coecytjal.org.mx/convocatoria-individual/248/1. Para atención personalizada, los interesados pueden comunicarse a los correos larisa.cruz@jalisco.gob.mx, proyectoscyt.sicyt@jalisco.gob.mx y control.coecytjal@jalisco.gob.mx.