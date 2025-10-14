Gas Los Altos refuerza su compromiso ambiental con nueva planta de gas LP en Tonalá

. .

Con la mira puesta en operar bajo los más altos estándares de seguridad y sostenibilidad, la empresa Gas Los Altos, S.A. de C.V. informó que construirá y operará una Planta de Distribución de Gas Licuado de Petróleo (LP) en el municipio de Tonalá, Jalisco, entre los poblados de Puente Grande y San Francisco, sobre la carretera Libre a Zapotlanejo, Bordo Norte Km 9 del Crucero Arroyo de Enmedio No. 8899.

Indició que el proyecto se desarrollará en una superficie de 21 mil 316 metros cuadrados y contará con cuatro tanques de almacenamiento, dos de ellos con capacidad para 125 mil litros y otros dos para 350 mil litros, lo que representa una capacidad total de 950 mil litros de gas LP.

Además, detalló la compañía, “la planta estará equipada con sistemas de seguridad y control de acuerdo con la normativa vigente para la industria energética”.

De acuerdo con el estudio de impacto ambiental, los efectos negativos identificados durante la operación estarían relacionados principalmente con el suelo y la atmósfera, debido al tránsito de camiones y la posible emisión de polvo, gases de combustión y residuos derivados de grasas y combustibles.

Por ello y para reducir estos impactos, Gas Los Altos implementará un programa integral de mitigación ambiental que incluye riegos con agua no potable para evitar la dispersión de polvo, así como verificación vehicular y mantenimiento preventivo de toda la flotilla que labore en la planta, con el fin de minimizar las emisiones contaminantes.

En caso de fugas o derrames, la empresa se comprometió a colocar tambos para la recolección inmediata de residuos y retirará la tierra contaminada para su disposición final en instalaciones autorizadas.

El área donde se construirá el complejo ha sido catalogada como “Área Rústica de Usos Especiales”, una clasificación que permite actividades industriales controladas y sujetas a estrictas medidas de protección ambiental.

Fuentes de la compañía señalaron que el proyecto busca ser un modelo de responsabilidad ambiental en el sector energético, reforzando su compromiso con el entorno y con las comunidades de Tonalá. “Nuestra prioridad es operar con seguridad, cumpliendo cada norma y actuando de manera responsable con el medio ambiente”, indicaron representantes de la firma.

La nueva planta forma parte de la estrategia de modernización y eficiencia energética que impulsa la compañía para mejorar la distribución de gas LP en la región y fortalecer la infraestructura energética del occidente del país.