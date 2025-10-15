Jalisco refuerza colaboración interinstitucional y diálogo con municipios

Con el propósito de fortalecer la colaboración interinstitucional y mantener un diálogo directo con los municipios, la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, en coordinación con el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco), realizó un encuentro con más de 50 presidentas y presidentes municipales del estado, centrado en compartir experiencias y propuestas de mejora en torno a la Copa Jalisco.

Reunión con Alcaldes Sobre el Impacto de la Copa Jalisco (Cortesía)

La reunión se llevó a cabo en el ex Recinto Legislativo del Palacio de Gobierno, encabezada por el Secretario General de Gobierno, Salvador Zamora Zamora; el Director General de CODE Jalisco, Fernando Ortega Ramos; el Director de la Copa Jalisco, Demetrio Madero García, y el embajador del torneo, Pável Pardo.

Durante el encuentro, las y los alcaldes reconocieron la apertura al diálogo y la disposición del Gobierno del Estado para escuchar sus planteamientos, además de aportar ideas para fortalecer la organización del torneo deportivo más grande de Jalisco.

En su intervención, Salvador Zamora subrayó la importancia de mantener una comunicación constante con los gobiernos municipales, y destacó que el trabajo conjunto es clave para resolver problemáticas y construir acuerdos.

“Para nosotros es importante mantener comunicación con ustedes, atender sus problemas puntualmente, resolver sus temas y trabajar en equipo. Aquí vamos a hacer intercambio de preguntas y respuestas, de impresiones de esta edición de la Copa Jalisco, y se podrán definir nuevos lineamientos con las demandas de todos ustedes”, expresó.

Por su parte, Fernando Ortega Ramos resaltó que la Copa Jalisco trasciende el ámbito deportivo, al consolidarse como una política pública con impacto social.

“No podemos ver a la Copa Jalisco solo como un torneo de fútbol amateur; es una política pública que permite impactar positivamente en la ciudadanía. Para ello es fundamental la participación de las presidentas y presidentes municipales”, señaló.

Zamora reiteró además el compromiso del Gobierno del Estado de mantener una gestión cercana, sin distinciones partidistas, y destacó que en Jalisco existe estabilidad política y gobernabilidad gracias al trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno.

“El Gobernador nos encargó gobernar al estilo Jalisco: trabajando en equipo y sin colores partidistas. Aquí recibimos a todos los alcaldes con un trato digno. Así será hasta el final de esta administración”, afirmó.