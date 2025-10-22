Tequila será sede del décimo aniversario de los “100 Imperdibles de México”

Para fortalecer el liderazgo turístico de Jalisco y proyectar al estado ante el mundo, Tequila será la sede oficial de la décima edición del certamen “100 Imperdibles de México”, una iniciativa que impulsa lo mejor del turismo nacional a nivel global. La celebración, programada para el 26 de marzo de 2026, marcará una década de este concurso que se ha consolidado como uno de los más importantes del país, con una participación récord de más de seis millones de votos en sus últimas ediciones.

El certamen tiene como objetivo reconocer las experiencias turísticas más destacadas de México, elegidas por turistas nacionales e internacionales a través de la Guía Nacional de Turismo Discovery Quest México. A lo largo de los años, “100 Imperdibles de México” se ha convertido en una plataforma clave para promover destinos, gastronomía, hospedaje, arte y cultura, fomentando la valoración del patrimonio turístico y la diversidad del país.

Como parte del programa, líderes del sector turístico, creadores, medios de comunicación y figuras representativasse darán cita en Tequila el jueves previo al evento, para participar en una cena temática dedicada a la cultura mexicana. Durante la jornada se rendirá homenaje a los ganadores de la edición 2025 y se conmemorará el décimo aniversario del certamen. En este marco, la Secretaría de Turismo de Jalisco recibirá un reconocimiento especial por su labor en la promoción del estado y el posicionamiento de Tequila como Destino Imperdible de México.

El evento contará con el respaldo de Mundo Cuervo, anfitrión de esta edición, y tendrá como sede principal laHacienda El Centenario, un espacio emblemático que conjuga patrimonio, vocación turística e infraestructura para eventos de alto nivel. Este nombramiento coloca a Tequila junto a San Miguel de Allende, Playa del Carmen y Querétaro, sedes anteriores del certamen, reafirmando su estatus como un destino icónico de México.

A una década de su creación, “100 Imperdibles de México” continúa fortaleciendo el vínculo entre el país, sus habitantes y quienes lo visitan, al presentar una muestra que conecta los sentidos, la identidad y la memoria colectiva. Aunque los detalles del programa aún se mantienen en reserva, el comité organizador adelantó que los asistentes vivirán unaexperiencia única con lo mejor de México en un solo lugar, invitando a los negocios turísticos del país a postular sus experiencias para formar parte de esta gran celebración.

Las nominaciones están abiertas en el portal oficial:

100imperdiblesmx.com