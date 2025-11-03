El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), a través del área de Identificación Vehicular, ofrece dictámenes especializados para casos de vehículos recuperados tras robo, unidades clonadas o juicios de información testimonial que buscan acreditar la propiedad de un automóvil.

IJCF realiza dictámenes para vehículos robados, clonados y acreditación de propiedad (Cortesía)

Este procedimiento, denominado Dictamen de Identificación de Vehículos, Secuencia Fotográfica y Avalúo, permite informar a la autoridad si el vehículo se encuentra original en sus medios de identificación, si ha sido alterado o remarcado.

El servicio se realiza únicamente cuando existe una solicitud de la Fiscalía del Estado o de un Juez Civil, y requiere que la persona que posee el vehículo acuda a las instalaciones del IJCF, ubicadas en Batalla de Zacatecas #2395, Fraccionamiento Revolución, en San Pedro Tlaquepaque. La atención es gratuita y se brinda de lunes a viernes, de 8:00 a 10:00 horas.

Para el dictamen, los interesados deben presentar el vehículo y el oficio expedido por la autoridad correspondiente en la Oficialía de Partes del IJCF. El resultado se envía directamente a la autoridad solicitante y no se entrega al ciudadano. Existen excepciones para atención fuera del horario establecido, únicamente para personas que provengan de otra ciudad y se encuentren de paso en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Este dictamen se realiza en diversas situaciones, como cuando un vehículo con reporte de robo es recuperado y la Fiscalía solicita verificar que corresponde al automóvil reportado, o cuando el propietario ha extraviado la factura original y se inicia un juicio de información testimonial para acreditar la propiedad del vehículo.

Asimismo, se brinda atención a quienes detectan que su automóvil ha sido clonado, a través de un oficio emitido por el Ministerio Público tras la denuncia en el área de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía del Estado.

El IJCF enfatiza que este procedimiento es gratuito, seguro y fundamental para el cumplimiento de procesos legales en casos relacionados con vehículos robados, clonados o con documentación extraviada.