Jalisco ampliará Pulso de Vida y crea más de mil puntos seguros para mujeres

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció el fortalecimiento del programa Pulso de Vida, con el objetivo de ampliar la protección y respuesta ante situaciones de violencia contra las mujeres en la entidad.

Durante su mensaje, Lemus afirmó que “hoy es tiempo de mujeres”, y reiteró que su administración mantiene como prioridad la atención, prevención y erradicación de la violencia de género. En ese sentido, informó la creación de zonas de Pulso de Vida, una extensión del modelo ya implementado, que permSaitirá actuar de manera más rápida y con mayor cobertura territorial.

Como parte de esta estrategia, el gobierno estatal desplegará una red de 1,570 puntos seguros distribuidos en todo Jalisco. Estos espacios funcionarán como lugares de resguardo inmediato para mujeres que enfrenten situaciones de riesgo.

El mandatario explicó que se firmarán convenios con Oxxo, Farmacia Guadalajara y otros establecimientos comerciales, para que su personal esté capacitado en atención de emergencias y pueda activar un botón de auxilio, garantizando acompañamiento y una respuesta efectiva ante cualquier incidente.

Lemus aseguró que estas acciones buscan que “ninguna mujer en Jalisco se sienta sola ni desprotegida”, y que la seguridad y justicia para las mujeres permanezcan como una política constante del gobierno estatal.

El programa Pulso de Vida se ha consolidado como uno de los principales mecanismos de apoyo para mujeres en situación de violencia, y con esta expansión se pretende alcanzar una mayor cobertura y reforzar la proximidad de la ayuda en todas las regiones del estado.