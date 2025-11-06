Jalisco

El mandatario presenta los avances y retos de su administración en el Museo Cabañas, con miras a preparar al estado para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026

Pablo Lemus rinde su primer informe de gobierno en el Museo Cabañas

Por Samantha Lamas

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presenta este jueves 6 de noviembre su primer informe de gobierno, un ejercicio clave para mantener la transparencia y la rendición de cuentas con la ciudadanía, a un año del inicio de su administración.

Primer informe de gobierno | Familia del gobernador (@PabloLemusN | X)

El informe se lleva a cabo en el histórico Museo Cabañas, en Guadalajara, en punto de las 10:00 horas, donde se espera que el mandatario exponga los avances alcanzados y los desafíos que persisten en diferentes ámbitos de la gestión pública.

Durante su mensaje, Lemus tiene previsto abordar los principales ejes que han guiado su administración: la seguridad, el acceso al agua, la educación, la salud y el desarrollo económico. Asimismo, expondrá los proyectos estratégicos que buscan preparar a Jalisco para ser sede de algunos partidos del Mundial de la FIFA 2026, una de las apuestas más relevantes del estado en materia de infraestructura y proyección internacional.

Los ejes del informe

El gobernador ha dado a conocer los temas centrales que estructuran su informe:

  • Salud
  • Transporte público
  • Seguridad
  • Programas de apoyo social
  • Educación
  • Infraestructura
  • Turismo

Con este primer ejercicio formal frente a los jaliscienses, Pablo Lemus busca reafirmar su compromiso de construir un gobierno cercano, con resultados palpables para todas las regiones del estado y enfocado en mejorar la calidad de vida de la población.

