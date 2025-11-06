Pablo Lemus rinde su primer informe de gobierno en el Museo Cabañas

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presenta este jueves 6 de noviembre su primer informe de gobierno, un ejercicio clave para mantener la transparencia y la rendición de cuentas con la ciudadanía, a un año del inicio de su administración.

Primer informe de gobierno | Familia del gobernador (@PabloLemusN | X)

El informe se lleva a cabo en el histórico Museo Cabañas, en Guadalajara, en punto de las 10:00 horas, donde se espera que el mandatario exponga los avances alcanzados y los desafíos que persisten en diferentes ámbitos de la gestión pública.

Durante su mensaje, Lemus tiene previsto abordar los principales ejes que han guiado su administración: la seguridad, el acceso al agua, la educación, la salud y el desarrollo económico. Asimismo, expondrá los proyectos estratégicos que buscan preparar a Jalisco para ser sede de algunos partidos del Mundial de la FIFA 2026, una de las apuestas más relevantes del estado en materia de infraestructura y proyección internacional.

Los ejes del informe

El gobernador ha dado a conocer los temas centrales que estructuran su informe:

Salud

Transporte público

Seguridad

Programas de apoyo social

Educación

Infraestructura

Turismo

Con este primer ejercicio formal frente a los jaliscienses, Pablo Lemus busca reafirmar su compromiso de construir un gobierno cercano, con resultados palpables para todas las regiones del estado y enfocado en mejorar la calidad de vida de la población.