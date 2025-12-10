Lemus acude al informe del Presidente del Poder Judicial; destacan apuesta por una justicia más cercana y moderna

Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, asistió al primer informe de labores de José Luis Álvarez Pulido, Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado, donde se subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación entre poderes para avanzar hacia un modelo de justicia más cercano, moderno y ágil.

Durante su mensaje, Álvarez Pulido afirmó que el Poder Judicial impulsa “una justicia en contacto”, orientada a escuchar y responder a las necesidades de la ciudadanía. Subrayó que el diálogo se ha convertido en la herramienta principal para acercar los procesos judiciales a las personas.

Uno de los proyectos destacados fue la creación y arranque de Judicial TV Jalisco, canal transmitido por señal abierta 17.4 a través del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Este nuevo espacio, dijo, busca transparentar la impartición de justicia y mostrar de forma directa el trabajo cotidiano de jueces y magistrados.

El informe se presentó bajo cuatro ejes estratégicos: Justicia Cercana, Evolución Judicial, Justicia Confiable y Excelencia Judicial, desde los cuales se expusieron avances en capacitación para jueces, magistrados y cuerpos policiales; el fortalecimiento del modelo de juicio en línea; y la implementación de recursos de protección para niñas, niños y mujeres en situación de violencia.

Asimismo, se resaltó la mejora en la coordinación interinstitucional para la aplicación de sentencias, con cerca de 6 mil resoluciones emitidas en lo que va del año en distintas materias legales.

Al informe asistieron también Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno; Alberto Esquer Gutiérrez, Jefe de Gabinete; el diputado Julio César Hurtado Luna, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso local; así como autoridades de distintos órdenes de gobierno y representantes académicos y sociales.