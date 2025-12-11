Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, participa en la 52ª Reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública

Pablo Lemus Navarro realizó una gira de trabajo en la Ciudad de México, donde participó en la 52ª Reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien presentó un balance de resultados y retos de la estrategia nacional de seguridad. Durante esta visita, el Gobernador de Jalisco también rindió protesta como integrante del Consejo Nacional de Protección Civil, fortaleciendo la presencia del estado en los espacios de coordinación federal.

52ª Reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública

El mandatario estatal reconoció la disposición de la Presidenta para trabajar conjuntamente en la reducción de índices delictivos, y reiteró la apertura de Jalisco para seguir colaborando con las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y los 125 municipios. “Jalisco ha logrado reducir mucho sus índices delictivos y la clave para hacerlo ha sido la coordinación y el trabajo conjunto que tenemos con el Gobierno Federal”, afirmó Lemus, al señalar que el estado mantendrá su estrategia articulada.

Durante su estancia en la capital, Lemus sostuvo encuentros con dependencias federales para gestionar recursos y fortalecer programas en materia de seguridad, protección civil y atención municipal. Señaló que Jalisco seguirá participando activamente en las mesas de trabajo nacional, especialmente en temas como la extorsión, la desaparición de personas y otros delitos de alto impacto que aún representan desafíos relevantes para la entidad.

El Gobernador destacó que Sheinbaum solicitó el apoyo de los Congresos estatales para homologar legislaciones clave. “La Presidenta nos ha pedido la homologación [...] de la Ley Federal contra la Extorsión [...] y Jalisco está puesto”, afirmó. A su vez, Sheinbaum reconoció el acompañamiento federalista: “Hemos sentido el apoyo de todas y todos los Gobernadores, independientemente del partido político del que provenimos”, dijo al reafirmar la necesidad de fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

La mandataria federal puntualizó que uno de los principales retos será la erradicación de la extorsión, junto con la consolidación de la cooperación entre gobiernos estatales y la federación. El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, respaldó estas líneas de acción y resaltó coincidencias con Jalisco, como la necesidad de modificar la Ley de Disciplina Financiera para contratar más policías y la propuesta de Lemus para reforzar la seguridad en centrales camioneras ante prácticas delictivas como el reclutamiento mediante engaños.

En la sesión, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad durante los últimos 14 meses, con más de 38 mil 700 personas detenidas por delitos de alto impacto, 20 mil armas aseguradas y 311 toneladas de drogas decomisadas, además de mil 700 laboratorios de metanfetamina desmantelados. Destacó que estos avances son producto de la coordinación entre dependencias federales y gobiernos estatales.

Por último, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó sobre una reducción del 37 por ciento en homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, así como una baja del 47 por ciento en delitos de alto impacto, la más significativa en ocho años. Las autoridades coincidieron en que la continuidad del trabajo conjunto será esencial para consolidar estos resultados en todo el país.