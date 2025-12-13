Realizan Mesa de Seguridad de Alto Nivel para reforzar la estrategia contra la Violencia de Género

Mesa de Seguridad de Alto Nivel

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), realizó la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la Mesa de Seguridad de Alto Nivel para el Mapeo Territorial de la Violencia en Razón de Género (VrG), donde la titular de la Secretaría, Fabiola Loya Hernández, presentó la información estadística correspondiente a noviembre de 2025.

En dicha sesión, se revisarpn avances y se dio seguimiento al trabajo interinstitucional con la Coordinación Estratégica de Seguridad, la Fiscalía Estatal, Escudo Urbano C5, Secretaría de Seguridad y Comisarías Municipales Metropolitanas.

Con la informaión presentada por la SISEMH, se analizó y ajustó el mapeo territorial de la violencia de género, y así se focalizaron las intervenciones de seguridad en las zonas de mayor riesgo.

Además, revisaron los avances de la estrategia Pulso de Vida para evaluar el desempeño de las acciones y protocolos de respuesta inmediata, asegurando su efectividad y coordinación con las corporaciones de seguridad.

“Sabemos que existen desafíos, pero el trabajo que se desarrolla aquí, el esfuerzo articulado y el intercambio de información, fortalece las estrategias que implementamos a través de sus municipios”, dijo Fabiola Loya.

A partir de la información presentada por C5 sobre las colonias con mayor incidencia en delitos de violencia de género, se realizarán reuniones de coordinación entre la SISEMH, Fiscalía y los municipios, para determinar una estrategia de intervención focalizada, adecuada a las necesidades y contextos de cada municipio.

La Secretaria Fabiola Loya agradeció la disposición y la participación de todas las instancias involucradas para realizar estas mesas e implementar los acuerdos generados.

La Mesa de Seguridad se ha consolidado como el espacio clave para la articulación interinstitucional que permite a las autoridades de Jalisco responder de manera coordinada y oportuna a las alertas de violencia de género.