SADER Jalisco impulsa al campo de la Costa Sur con más de 5 millones de pesos

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco (SADER Jalisco) destinó más de 5 millones de pesos para apoyar a productores de coco y plátano de la Costa Sur del estado, como parte de una estrategia integral para el control de plagas y enfermedades que afectan a estos cultivos estratégicos. Durante 2025, el programa benefició a 650 productoras y productores de los municipios de Cihuatlán y Tomatlán, quienes trabajan en más de 5 mil hectáreas.

La inversión total ascendió a 5 millones 287 mil 600 pesos e incluyó recursos económicos, acompañamiento técnico y acciones de capacitación coordinadas por la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA Jalisco). El proyecto se enmarca en el Plan Integral Sanitario impulsado por el Gobierno del Estado para fortalecer la sanidad vegetal y la productividad del campo jalisciense.

Para formalizar esta estrategia, en febrero se firmaron dos Cartas de Intención entre SADER Jalisco, ASICA, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), las asociaciones de productores de plátano de Cihuatlán y Tomatlán, así como la Asociación de Productores de Cocotero de Cihuatlán. Estos acuerdos permitieron coordinar esfuerzos técnicos y operativos en territorio.

ASICA Jalisco encabezó la implementación de medidas de manejo integral para el control de la Sigatoka Negra del plátano, una enfermedad causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis, en los municipios de Cihuatlán y Tomatlán. De manera paralela, se desarrollaron acciones para la identificación, control y prevención del Mayate Prieto del Cocotero (Rhynchophorus palmarum) en Cihuatlán.

Para atender la plaga del Mayate Prieto del Cocotero, la dependencia estatal destinó 690 mil pesos, además de enviar personal técnico especializado para labores de diagnóstico, capacitación y supervisión. Asimismo, se adquirieron trampas, feromonas y productos biológicos que fueron aplicados en campo como parte del control fitosanitario.

En el caso de la Sigatoka Negra del plátano, SADER Jalisco, a través de ASICA, asignó 1 millón 597 mil 600 pesos para personal técnico, diagnóstico, capacitación y supervisión, además de 3 millones de pesos adicionales provenientes del Programa Estatal de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (PESICA), destinados a la compra de fungicidas.

Gracias a estas acciones, al cierre del año se logró reducir en 40 por ciento los niveles de infestación tanto del insecto como de la enfermedad en los cultivos de coco y plátano de la región. Este resultado representa un avance significativo para la sanidad vegetal y la estabilidad productiva de la Costa Sur.

De manera complementaria, personal de la Dirección de Gestión Agroalimentaria de ASICA y del INIFAP realizó durante los meses de mayo, julio y octubre asesorías técnicas con más de 300 productores, enfocadas en la identificación y el control cultural, químico y biológico del Mayate Prieto del cocotero y la Sigatoka Negra del plátano. Estas capacitaciones se reforzaron con recorridos en campo para poner en práctica los conocimientos adquiridos en las distintas etapas de los cultivos.

La relevancia de estas acciones radica en que Jalisco es el cuarto estado productor de plátano a nivel nacional y forma parte del grupo de entidades que concentran la mayor producción del país, junto con Chiapas, Tabasco, Veracruz y Colima. En el caso del coco, los municipios de Cihuatlán y Tomatlán destacan como los principales productores del estado, por lo que el control oportuno de plagas resulta clave para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de la región.