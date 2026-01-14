La Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (AMBU) registró durante 2025 una afluencia de 6.8 millones de visitantes en los 13 parques y bosques urbanos que administra en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), cifra que confirma la relevancia de estos espacios como puntos de encuentro, recreación y convivencia para la ciudadanía.

Registra AMBU cerca de 7 millones de visitantes en 2025 (Cortesía)

De acuerdo con datos de la Gerencia de Procesos de la AMBU, los espacios con mayor número de visitantes fueron el Parque Metropolitano, con casi 3 millones de personas, seguido del Bosque Los Colomos, que superó el millón de visitantes, y el Parque Luis Quintanar, con 731 mil 76 asistentes a lo largo del año.

Jesús Félix Gastélum, Administrador General de la AMBU, destacó que el monitoreo de la afluencia permite planear de manera más eficiente los proyectos que se desarrollan en cada espacio. “Conocer la cantidad de visitantes nos permite ser más estratégicos con los proyectos que impulsamos en cada parque. Por ejemplo, el Parque Morelos, por su ubicación emblemática en el centro de la ciudad, es un referente para detonar nuevas dinámicas sociales”, señaló.

Asimismo, explicó que desde el área forestal se han implementado acciones clave como la liberación del arbolado afectado por muérdago, mejoras en infraestructura y el desarrollo de un proyecto de nueva señalética rumbo al Mundial, con el objetivo de ofrecer espacios más seguros, ordenados y accesibles.

En cuanto al comportamiento mensual, abril se consolidó como el mes con mayor afluencia, seguido de agosto, lo cual está directamente relacionado con la cantidad de eventos culturales, deportivos y recreativos que se realizan en los parques, como conciertos, carreras y festivales. La AMBU precisó que la estimación de visitantes se obtiene a partir del monitoreo de ingresos en días ordinarios, así como del registro de asistencia a eventos masivos.

El Parque Morelos se ubicó como el cuarto espacio más visitado, con 367 mil 280 personas, y fue además el parque con mayor crecimiento en 2025. Este incremento estuvo vinculado principalmente a la Feria del Cartón y del Juguete, celebrada en octubre, mes que concentró el mayor número de visitantes en dicho espacio.

Aunque la meta para 2026 es ampliar la participación y atraer a más sectores de la población, la AMBU aclaró que la afluencia ha mostrado un ajuste progresivo desde 2023, año en el que se alcanzó el máximo histórico con casi 7.5 millones de visitantes. En 2024 la cifra fue de 7.2 millones, y en 2025 descendió a 6.8 millones, variación que responde al incremento atípico posterior a la pandemia de Covid-19 y al ajuste natural conforme la población retomó sus dinámicas habituales.

Finalmente, la AMBU hizo un llamado a la ciudadanía a disfrutar y hacer uso responsable de los bosques urbanos los 365 días del año, así como a consultar el reglamento vigente, la agenda de actividades y la información disponible a través de su página web y redes sociales oficiales, con el fin de garantizar una convivencia segura y ordenada en estos espacios públicos.