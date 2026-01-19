Guadalajara busca atraer más turismo y eventos internacionales en FITUR

Con el objetivo de consolidar alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo turístico y económico de la Ciudad, la Presidenta Municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, participa en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), uno de los encuentros más importantes del sector a nivel mundial.

En compañía del gobernador, Pablo Lemus, y de autoridades municipales como el alcalde Zapopan, Juan José Frangie, se sostuvieron reuniones de alto nivel con líderes de ciudades, expertos en la industria turística y hotelera, y organismos empresariales para mostrar el potencial que tiene Guadalajara como sede de grandes eventos, y uno de los polos turísticos más importantes de México y América Latina.

Guadalajara la ciudad más mexicana en FITUR 2026

“Tuvimos una reunión con empresarios hoteleros y operadores para ofrecerles toda la cartera de eventos que tiene nuestra Ciudad y que nos ayuden a conectar a turistas para que vayan a Guadalajara para que encuentren más razones, no sólo para ir, sino para quedarse en nuestra Ciudad”, destacó Delgadillo.

La Presidenta Municipal subrayó la relevancia del turismo como motor económico local y el impacto positivo que genera en distintos sectores. “Los impactos positivos del turismo son muchísimos en nuestra Ciudad, de cada peso que un turista invierte en hospedaje se genera una derrama económica de 9 pesos, por eso en nuestra visión de Ciudad nos trazamos el objetivo de pasar de 1.6 noches de estancia promedio que tiene un turista en Guadalajara, a 2.6 noches”, afirmó tras su encuentro con empresarios y operadores hoteleros.

Guadalajara la ciudad más mexicana en FITUR 2026

En el marco de FITUR, Vero Delgadillo también expondrá la visión de Guadalajara como una Ciudad que representa a México y que se consolida como un destino estratégico a visitar. Posteriormente, acompañó al Gobernador Pablo Lemus a la Casa de América, donde se llevó a cabo el encuentro “Conexiones que inspiran el futuro del turismo”, espacio en el que presentó la política de cuidados que impulsa su administración a través de proyectos como las Comunidades de Cuidados.

La FITUR se ha consolidado como una de las ferias turísticas más relevantes del mundo y este año México participa como país socio. En este contexto, se difunde la cultura jalisciense y mexicana, así como la oferta de grandes eventos internacionales y las oportunidades de innovación de un sector que continúa siendo clave en la generación de empleo y derrama económica.

A la Presidenta Municipal la acompañan Mario Silva, Jefe de la Oficina Ejecutiva de Presidencia; David Mendoza, Coordinador General de Desarrollo Económico; María Plascencia, directora de Turismo, y Jesús Vázquez, coordinador de Proyectos Estratégicos.