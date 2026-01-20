Cemex impulsa talento arquitectónico en México

La Cátedra Blanca Cemex en el Tecnológico de Monterrey se ha posicionado como uno de los programas más reconocidos en la formación de arquitectos en México, destacando por su exigencia académica, la experiencia de sus docentes y la constante innovación en sus enfoques de diseño. Este esfuerzo académico ha permitido consolidar un espacio de reflexión y aprendizaje para futuros profesionales de la arquitectura.

“En Cemex llevamos 120 años construyendo confianza en México, y creemos que el desarrollo del país se moldea con la formación de las nuevas generaciones. Por eso desde hace 22 años impulsamos la Cátedra Blanca, una forma concreta de contribuir a la preparación de estudiantes que eleven la calidad de la arquitectura del presente y del futuro del país”, expresó Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

El curso intensivo está dirigido a estudiantes que cursan el último año de la carrera de Arquitectura y fue diseñado para fortalecer su rendimiento académico y su madurez conceptual. El programa pone especial énfasis en el diseño arquitectónico y en el uso del cemento y el concreto como materiales clave dentro de la práctica profesional contemporánea.

La Cátedra Blanca Cemex cuenta con 22 años de trayectoria en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, luego de ser implementada en México tras su éxito en España, donde los arquitectos Agustín Landa y Francisco Serrano validaron su prestigio académico y decidieron replicar el modelo.

Para Cemex, esta iniciativa representa una inversión estratégica en el talento joven del país, ya que reafirma la necesidad de formar profesionales capaces de responder a los retos actuales del crecimiento urbano con soluciones innovadoras y sostenibles.

El programa analiza de manera crítica los posibles escenarios futuros de Monterrey, abordando temas como la movilidad urbana, la reducción del uso del automóvil, los desarrollos de usos mixtos y la redefinición de los espacios arquitectónicos. Estas propuestas buscan replantear el pensamiento urbanístico tradicional para construir ciudades más eficientes y humanas.

La permanencia de la Cátedra Blanca Cemex durante más de dos décadas confirma el valor de la colaboración entre la industria y la academia, impulsando creatividad, conocimiento y un compromiso constante con la innovación en la arquitectura