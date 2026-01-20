Lanzan campaña “Quiérete un chingo”, para promover la salud y bienestar integral de la juventud en Jalisco

Campaña "Quiérete un chingo"

La Dirección de Juventudes presentó la campaña transversal “Quiérete un chingo”, que articulará cuatro ejes fundamentales que operan en el estado y que este año se ven fortalecidos: salud mental, salud sexual, salud física y prevención de adicciones. Esta estrategia tendrá el propósito de promover el autocuidado y el bienestar integral de las y los jóvenes del estado.

“Quererse un chingo es pedir ayuda cuando no estás bien, ejercer tu sexualidad con información, cuidado y libertad, además de cuidar tu cuerpo sin culpas ni exigencias irreales”, subrayó María Bravo Navarro, titular de la Dirección de Juventudes.

La campaña surgió como una respuesta estratégica a los resultados obtenidos durante el primer año de operación 2025, cuando se identificó la necesidad de que las instituciones trabajaran en conjunto en una identidad cercana y honesta, que hable el lenguaje de las y los jóvenes.

Durante la presentación, las autoridades destacaron que el bienestar es un derecho humano fundamental. Por ello, la campaña integra un enfoque de protección a la dignidad y la integridad, asegurando que las herramientas de salud y prevención lleguen a los grupos de atención prioritaria en todas las regiones del estado.

“Esta campaña busca asegurar el derecho humano de la salud desde la prevención, por ello es importante hablar de la salud mental, física y sexual sin estigmas, además de promover las decisiones informadas”, mencionó Alberto Bayardo Pérez Arce, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno del Estado.

En el eje de salud mental, el programa ofrecerá jornadas de sensibilización, talleres pedagógicos de bienestar emocional y el acceso a terapias psicológicas gratuitas o subsidiadas para jóvenes en situación de riesgo.

Para la salud física, se contempla la realización de torneos deportivos regionales, carreras atléticas de 5 y 10 kilómetros, en coordinación con CODE Jalisco, y la recuperación de espacios públicos con equipamiento deportivo.

En cuanto a salud sexual, priorizará la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), y embarazos no deseados mediante la Caravana EDUSEX, la cual distribuye métodos anticonceptivos y ofrece charlas educativas en secundarias, preparatorias y universidades.

Por último, en el eje de prevención de adicciones, se enfocará en desmitificar el consumo de sustancias y promover el desarrollo personal y la autoestima como factores de protección.

En redes sociales se utilizarán dinámicas y contenido de valor para conectar con la audiencia, mientras que en las escuelas se realizarán activaciones, perifoneo y entrega de materiales informativos.

