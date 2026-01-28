Jalisco

Tome sus precauciones al conducir por la zona

Autoridades anuncian cierres viales por la Vía Nocturna

Por Giovanna Morales Gómez
La Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan anunció este miércoles que para mañana jueves 29 de enero habrá cierres viales, debido a la primera rodada de ciclismo “Vía Nocturna.

El contingente circulará desde el Parque de las Niñas y los Niños y tendrá como ruta:

  • Boulevard Panamericano
  • Avenida Doctor Luis Farah
  • Avenida José Simeon de Urias
  • Avenida Venustiano Carranza
  • Avenida Juan Pablo ll
  • Avenida Tesistán
  • Avenida Hidalgo
  • Avenida Manuel Ávila Camacho

Permanecerán cerradas las vialidades de 9 a 11:59 de la noche, se habilitará la vía conforme avance el contingente.

