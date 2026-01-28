Autoridades anuncian cierres viales por la Vía Nocturna

La Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan anunció este miércoles que para mañana jueves 29 de enero habrá cierres viales, debido a la primera rodada de ciclismo “Vía Nocturna.
El contingente circulará desde el Parque de las Niñas y los Niños y tendrá como ruta:
- Boulevard Panamericano
- Avenida Doctor Luis Farah
- Avenida José Simeon de Urias
- Avenida Venustiano Carranza
- Avenida Juan Pablo ll
- Avenida Tesistán
- Avenida Hidalgo
- Avenida Manuel Ávila Camacho
Permanecerán cerradas las vialidades de 9 a 11:59 de la noche, se habilitará la vía conforme avance el contingente.
