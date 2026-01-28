Autoridades anuncian cierres viales por la Vía Nocturna

Vía Nocturna Zapopan

La Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan anunció este miércoles que para mañana jueves 29 de enero habrá cierres viales, debido a la primera rodada de ciclismo “Vía Nocturna.

El contingente circulará desde el Parque de las Niñas y los Niños y tendrá como ruta:

Boulevard Panamericano

Avenida Doctor Luis Farah

Avenida José Simeon de Urias

Avenida Venustiano Carranza

Avenida Juan Pablo ll

Avenida Tesistán

Avenida Hidalgo

Avenida Manuel Ávila Camacho

Permanecerán cerradas las vialidades de 9 a 11:59 de la noche, se habilitará la vía conforme avance el contingente.

