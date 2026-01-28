Jalisco

La respuesta de la población ante la aplicación del biológico ha sido favorable

Habilitan 4 módulos de vacunación contra el sarampión en Zapopan

Por Giovanna Morales Gómez
Vacunación contra sarampión Zapopan

El gobierno municipal de Zapopan afirma que el llamado a la vacunación contra el sarampión ha sido positiva. Por ello, reiteran a la población de acudir en los 4 módulos activos:

Cruz Verde Zapopan de lunes a viernes de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa provocada por un mobillivirus, la cual se transmite por gotas de saliva, al toser y estornudar de una persona infectada. Provoca fiebre, tos, ojos rojos y erupción cutánea que se extiende en todo el cuerpo.

La Crónica de Hoy 2026

Tendencias