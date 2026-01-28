Habilitan 4 módulos de vacunación contra el sarampión en Zapopan

Vacunación contra sarampión Zapopan

El gobierno municipal de Zapopan afirma que el llamado a la vacunación contra el sarampión ha sido positiva. Por ello, reiteran a la población de acudir en los 4 módulos activos:

Cruz Verde Zapopan de lunes a viernes de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde

Cruz Verde Sur: https://maps.app.goo.gl/78Rmx9B9vaMEViJK6

Cruz Verde Norte: https://maps.app.goo.gl/qfCisYR5JqY2KCoF9

Cruz Verde Villa de Guadalupe: https://maps.app.goo.gl/zGpmmH3RdnAdu7Hg9

Hospitalito: lunes a viernes: 7:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 7:30 de la tarde. Sábado y domingo: 8 de la mañana a 2 de la tarde. https://maps.app.goo.gl/taTv8fJpMYHGT7P2

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa provocada por un mobillivirus, la cual se transmite por gotas de saliva, al toser y estornudar de una persona infectada. Provoca fiebre, tos, ojos rojos y erupción cutánea que se extiende en todo el cuerpo.

La Crónica de Hoy 2026