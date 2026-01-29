Velada literaria en el Museo Regional en memoria del poeta Jesús Morales

Jesús Morales Vázquez

Una velada literaria y bohemia, con elementos netamente mexicanos, tendrá lugar en el Museo Regional de Guadalajara, la noche de este viernes 30 de enero, en punto de las 8pm, en conmemoración de las tres décadas del aniversario luctuoso del poeta jalisciense Jesús Morales Vázquez (1930-1996).

Para recordar al autor se ha preparado la presentación del libro “Moloncos” -antología que incluye 32 de sus poemas- con la participación del editor Carlos Axel Flores, así como de la connotada escritora Silvia Quezada y del encargado de la selección de los textos, René Michel.

El programa de la noche incluye lecturas en voz alta dramatizada en las que intervendrá el primer actor teatral de Jalisco Jesús Hernández.

Además, habrá momentos musicales con piezas de José Alfredo Jiménez y Juventino Rosas, bajo la interpretación de José Antonio Herrera y Soledad Dávalos Morales. Se contempla que la duración de la velada será de una hora.

La entrada es gratuita.

Programa de la velada en conmemoración de Jesús Morales

OBRA QUE EVOCA ELEMENTOS MUY MEXICANOS

La escritora Silvia Quezada, quien convivió con Jesús Morales y es admiradora de su obra, participará en la velada literaria en memoria del poeta. Ella señala que “en ”‘Moloncos’, aparecen el nixtamal, el metate y la jícara llevándonos a las cocinas tradicionales, las que disfrutamos todos”.

Agrega que entre la prosa del autor se destacan también el huitlacoche, el atole, el tejuino; “es decir, todo aquello que buscamos los mexicanos cuando queremos sentirnos bien”.

¿POR QUÉ “MOLONCOS”?

“Moloncos” significa mazorcas pequeñas, malformadas. El título del libro se refiere en asociación literaria, a las composiciones de prosa poética que ofrece el autor, las que con humildad, presenta como pequeñas, no completas, imperfectas.

SACERDOCIO AL QUE NO PUDO LLEGAR

Jesús Morales Vázquez nació en Tacotán en 1930 e ingresó a los 11 años de edad al seminario, en donde completó su formación, pero no pudo ordenarse sacerdote, porque sus padres no se habían casado por la iglesia. Su madre, quien influyó en la obra del poeta, falleció joven.

“Mi madre me ataba con el rebozo a una silla o a su espalda, haciendo de mí el molote de su corazón”: Jesús Morales.

Jesús Morales Vázquez

