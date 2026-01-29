Zapopan fortalece su Sistema de Gestión de Riesgos con la creación de un OPD de Protección Civil y Bomberos

En un paso clave para reforzar la prevención y atención de emergencias, el Gobierno de Zapopan consolidó su Sistema Municipal de Gestión Integral de Riesgos con la creación del Organismo Público Descentralizado (OPD) Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos.

j

Durante la Décimo Séptima Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Zapopan, se realizó la toma de protesta de Mario Alberto Espinosa Ceballos como director general de este nuevo organismo, que operará con autonomía ejecutiva y operativa para garantizar una atención más oportuna y coordinada ante situaciones de riesgo.

La conformación del OPD representa una estrategia para optimizar la gestión de emergencias y desastres en el municipio, al permitir la disposición directa de recursos financieros, humanos y materiales, lo que se traducirá en una respuesta más ágil y eficaz frente a contingencias naturales o provocadas.

El nuevo esquema institucional contará con una estructura organizacional independiente de la administración centralizada, lo que permitirá definir con claridad las funciones, responsabilidades y protocolos de actuación de cada una de sus direcciones. Esta organización fortalecerá la comunicación interna, las líneas de mando y los procedimientos operativos en todas las etapas: prevención, preparación, respuesta y recuperación.

Entre los ejes prioritarios del organismo se encuentra la capacitación continua, así como la promoción y el ascenso del personal operativo, reconociendo el alto nivel de especialización y el riesgo inherente a su labor. Asimismo, el fortalecimiento de las condiciones laborales y de salud del personal contribuirá a mejorar el desempeño institucional, reducir el ausentismo y elevar los niveles de protección a la ciudadanía.

El OPD fungirá como órgano operativo del Sistema Municipal de Gestión Integral de Riesgos de Zapopan y tendrá la facultad de establecer convenios de colaboración con universidades, empresas, organizaciones de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales, ampliando las capacidades de cooperación en materia de prevención y atención de emergencias.