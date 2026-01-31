Gobierno de Jalisco realiza diez cambios clave en el Gabinete Estatal

El Gobierno de Jalisco informó la realización de diez movimientos estratégicos en su Gabinete Estatal, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la administración pública y mejorar los resultados para la ciudadanía. Los cambios impactan dependencias clave relacionadas con innovación, educación, movilidad, desarrollo financiero y servicios gubernamentales.

El relevo más relevante se da en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), donde Fanny Guadalupe Valdivia Márquez asumirá la titularidad en sustitución de Horacio Fernández Castillo, quien deja la función pública para enfocarse en sus actividades empresariales. Fernández Castillo continuará colaborando con el proyecto del Gobernador Pablo Lemus Navarro como asesor y consejero externo, de manera honorífica.

Como parte de este ajuste, Ricardo Rodríguez Jiménez ocupará la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SICyT, cargo que desempeñaba Valdivia Márquez. En el ámbito de la comunicación y proyección institucional, Sergio Barrera Sepúlveda fue designado Coordinador de Relaciones Públicas del Gobierno del Estado, y Lilian Rizk Rodríguez quedó al frente de la Dirección de Asuntos Internacionales.

En materia educativa y administrativa, Luis Fernando Morales Villarreal asumirá la dirección del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD); Salvador Álvarez García encabezará el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Jalisco (CECyTEJ); y Álvaro de Jesús Buenrostro Castro será el nuevo Director General del Registro Civil.

Finalmente, en áreas financieras y de movilidad se nombró a Nora Alejandra Martín Galindo como directora de la Promotora del Financiamiento para el Desarrollo de Jalisco (PROJAL); a Carlos Arias Madrid como Jefe del Servicio Estatal Tributario; y a Antonio Martín del Campo Sáenz como nuevo titular de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM), responsable también del sistema Mi Bici, consolidando así una reestructura orientada a fortalecer la gestión estatal.