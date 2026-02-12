CGES prepara medidas de seguridad previo al clásico nacional en el estadio Akron

Reunión operativa de Seguridad para el clásico Chivas vs América

Con la intensión de mantener un ambiente deportivo sano y familiar durante el Clásico Nacional de futbol, el Gobierno de Jalisco, a través de la Coordinación General Estratégica de Seguridad (CGES), apoyará con acciones para la realización del operativo interinstitucional en el partido Guadalajara vs América que se llevará a cabo el sábado 14 de febrero, en punto de las 21:07 horas, en el Estadio Akron.

Roberto Alarcón Estrada, titular de la CGES, indicó que se realizaron diversas reuniones con dependencias de los tres órdenes de gobierno, y organizadores, para definir recursos técnicos y humanos con el objetivo de asegurar el orden y la tranquilidad de las y los asistentes al evento.

“El estado de fuerza contará con alrededor de mil 500 elementos entre los que destaca personal de la Fiscalía Estatal de Jalisco, Policía Estatal, Policía Vial, C5 Escudo Jalisco, Policía de Zapopan, Juzgados Cívicos de Zapopan, Protección Civil y Bomberos Zapopan, paramédicos y personal de seguridad privada”, destacó.

El Coordinador añadió que la Comisaría de la Policía Vial mantendrá presencia en las inmediaciones del estadio, e invitó a los aficionados a que anticipen los tiempos de traslado.

El Servicio LOOP Estadio Chivas es una opción de transporte especial que busca facilitar el acceso al Estadio y que tiene como punto de partida la Estación Estadio Chivas, para continuar por Avenida del Bosque hasta el ingreso del Estadio. Estará disponible de las 19:00 a las 21:00 horas.

Al culminar el encuentro también habrá servicio de transporte, de 22:45 a 00:00 horas, desde el ingreso al estadio con rumbo a Avenida del Bajío, lateral de Avenida Vallarta y Anillo Periférico Poniente hasta la Estación Estadio Chivas.

“Se exhorta a la afición local y visitante a mantener un ambiente familiar; se tienen detectadas varias convocatorias para sumarse a las caravanas”, precisó Alarcón Estrada.

Además, C5 Escudo Jalisco capacitó a los cuerpos de seguridad interna del estadio, para la definición de protocolos de coordinación y atención inmediata de incidentes.

Por ultimo, se le recuerda a la afición no ingresar artículos que pongan en riesgo la seguridad de las y los asistentes.