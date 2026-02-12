‘METANOIA 2.0’, una experiencia sensorial sobre salud mental y diversidad

La Dirección de Diversidad Sexual del Gobierno de Jalisco, en colaboración con el Museo JAPI, presenta “METANOIA 2.0: Viaje sensorial y emocional”, una experiencia inmersiva, de entrada gratuita, que generará diálogos sobre la resiliencia y las vivencias de las poblaciones LGBTIQ+. Esta experiencia tiene como objetivo promover la empatía y la salud mental a través del arte contemporáneo.

La experiencia es producida por Impulse y se exhibirá en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo JAPI, del 20 de febrero al 22 de marzo de 2026, mediante recorridos con una duración aproximada de 20 a 25 minutos.

Se trata de una instalación multisensorial que, a través de proyecciones audiovisuales, arte digital y diseño sonoro envolvente, invita al público a reflexionar sobre la salud mental, las emociones y las vivencias de las personas de la diversidad sexual, desde una perspectiva humana, sensible y contemporánea.

“Con esta iniciativa, reafirmamos nuestro compromiso de ocupar los espacios culturales públicos con narrativas que dignifiquen la salud mental y la diversidad sexual”, destacó Viviana Arce Corona, titular de la Dirección de Diversidad Sexual.

El recorrido está estructurado en seis umbrales simbólicos, que son La Sombra, El Silencio, La Lucha, La Comunidad, La Sanación y El Orgullo, los cuales conducen a las y los visitantes por un proceso de introspección y reconocimiento emocional, en la búsqueda de una reconstrucción personal y colectiva.

METANOIA 2.0 se identifica como una plataforma cultural que reconoce el valor del arte como una herramienta de conciencia, contención y transformación social, que trabaja en sintonía con las acciones que el Gobierno de Jalisco impulsa en materia de diversidad, inclusión y derechos humanos.