Cemex considera fundamental la innovación para seguir construyendo un mejor futuro, lleno de confianza y oportunidades para el mundo

Premio Obras Cemex realizará su edición 35

Por Jesús Sánchez
La inciativa de Cemex nacida en 1991 con el objetivo de promover el desarrollo y la creatividad, además de fomentar el intercambio de ideas y soluciones arquitectónicas, celebrará su edición 35.

Premio Obras Cemex promueve el desarrollo y la creatividad además de fomentar el intercambio de ideas y soluciones arquitectónicas. Este reconocimiento resalta lo mejor de la construcción y a las personas que las hacen realidad.

Desde su llegada, se ha distinguido a cientos de obras que transformaron la industria de la construcción por su originalidad, diseño, utilidad e integración con el entorno, además de generar un impacto positivo a nivel social y comunitario.

El Premio Obras Cemex 2026 presentará cambios con respecto a ediciones anteriores, además de que será bianual, tendrá categorías redefinidas y más claras para quienes deseen inscribirse a la convocatoria, pero mantendrá el objetivo de impulsar proyectos que logren mejores espacios y soluciones para los usuarios y las comunidades, al promover la innovación y el valor social.

El proceso de registro de las obras participantes es ágil e intuitivo, para que más profesionales de la arquitectura y la ingeniería compartan sus propuestas y soluciones constructivas más destacadas. Mediante la información enviada, los jueces podrán conocer mejor los trabajos y definir a los ganadores. La convocatoria permanecerá abierta del 9 de febrero al 15 de mayo de 2026.

Podrán participar las obras construidas en México entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de diciembre del 2025, y que hayan utilizado concreto, cemento o mortero Cemex en por lo menos el 50% del total de la construcción.

El proceso de inscripción está disponible por medio del sitio web https://www.cemexmexico.com/premioobras

