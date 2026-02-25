Van al reclusorio otros 17 acusados de rapiña y saqueos durante disturbios por operativo contra “El Mencho”

La Fiscalía de Jalisco remitió a Puente Grande a otros 17 detenidos tras narcobloqueos

El lunes las autoridades estatales informaron que la cantidad de personas detenidas por su presunta participación en los disturbios suscitados tras la operación federal en Tapalpa en contra el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, era de 41, 20 de las cuales estaban siendo investigadas por los narcobloqueos, mientras que las 21 restantes fueron arrestadas por actos de saqueo y rapiña.

Sin embargo, este martes se remitió al Reclusorio de Puente Grande a 13 acusados de tentativa de homicidio agravado, delitos cometidos contra representantes de la autoridad, ataque a las vías de comunicación, daño en las cosas, portación de arma de fuego y asociación delictuosa.

Ese mismo día, se envió al penal a otras 18 por robo calificado debido los saqueos y actos de rapiña suscitados tras el acontecimiento.

Y este miércoles se informó de otra remisión de detenidos en torno al caso. Se trata de otras 17 personas a quienes se imputará por robo calificado luego de que fueron arrestadas en flagrancia por saqueos a negocios afectados por los actos vandálicos.

Tres de las personas bajo arresto son mujeres: Angélica María “N”, Claudia Vanesa “N”, y Estefani Paola “N”; los 14 restantes son Emmanuel “N”, Raymundo “N”, Luis Fernando “N”, Édgar David “N”, Neiser Jesús “N”, Rigoberto “N”, Ángel Isair “N”, Kevin Antonio “N”, Noel Adolfo “N”, José Manuel “N”, Fredy Gabriel “N”, Francisco Javier “N”, Eduardo “N” y Alejandro “N”.

La Fiscalía de Jalisco indicó que todos serán presentados ante un juzgado para determinar su situación legal y su posible vinculación a proceso. Se dijo que las indagatorias las realiza la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social