Igualdad Animal denuncia a granjas de España; autoridad dice que el sector “trabaja bien”

FOTO: Igualdad Animal

La organización internacional Igualdad Animal publicó una nueva investigación realizada en nueve granjas de cerdos ubicadas en Aragón. Las imágenes documentan graves problemas de maltrato animal, abandono y negligencia que se han perpetuado de manera generalizada por la falta de inspección por parte de las autoridades.

En las instalaciones, el equipo de investigación de la organización documentó:

Alta mortalidad neonatal alarmante: crías extremadamente débiles que mueren por falta de cuidados, incapacidad para alimentarse o abandono. De acuerdo con datos oficiales, la mortalidad de crías ronda el 15%.

Presencia de cadáveres de animales junto a otros vivos, incluidos recién nacidos cubiertos de placenta.

Confinamiento extremo de cerdas madres, con jaulas de gestación tan estrechas que impiden moverse y favorecen conductas de estrés y autolesión.

Mutilaciones rutinarias, como el corte de cola y la castración sin atención veterinaria adecuada, prácticas que la legislación europea solo permite de forma excepcional.

Heridas, hinchazones y deformidades muy extendidas debido a la falta de higiene y atención médica.

60 años para que una granja sea inspeccionada

Uno de los principales obstáculos que permiten a la industria cárnica incumplir las leyes es la falta de inspección oficial. Los datos recopilados muestran que solo entre el 1 % y el 3 % de las explotaciones ganaderas en España son revisadas cada año por las autoridades competentes.

Además, la mayoría de los controles se realizan con aviso previo, lo que reduce drásticamente su efectividad y permite ocultar irregularidades.

Tras darse a conocer la investigación, el Gobierno de Aragón aseguró que el sector “pasa los controles habituales” y “trabaja bien”. De manera preocupante, también ha revelado que un animal puede no cumplir parámetros de bienestar y aun así ser considerado apto para el consumo humano, declaraciones que muestran la prioridad económica frente al bienestar animal.

“Hablar de controles habituales cuando una granja podría tardar décadas —o incluso un siglo— en ser inspeccionada demuestra lo insuficiente del sistema. Los animales pueden sufrir durante años sin que nadie actúe”, dice Anna Mulá, gerente de Incidencia Legislativa de Igualdad Animal en España.

El Gobierno de Aragón decidió no iniciar expediente sancionador contra las granjas denunciadas por Igualdad Animal tras las inspecciones realizadas en enero de 2026. Por su parte, la organización ha adelantado que seguirá exhibiendo la crueldad en las explotaciones de cerdos y exigiendo a las autoridades hacer cumplir la ley.