Refuerzan seguridad y reactivación económica en la Costa-Sierra Occidental

Con un mensaje de unidad, respaldo institucional y compromiso con la población, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, encabezó la sesión de la Comisión Ejecutiva Estatal de Seguridad Región Costa–Sierra Occidental, celebrada en Puerto Vallarta, con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad, restablecer el libre tránsito y acelerar la reactivación económica tras los hechos violentos ocurridos el pasado domingo.

En el encuentro participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes ratificaron su compromiso para que las actividades cotidianas se normalicen a la brevedad, se reactive el turismo y se garantice la seguridad en la franja costera que conecta a Jalisco con los estados de Nayarit y Colima.

Durante la sesión, el mandatario estatal aseguró que existe coordinación plena para brindar seguridad, gobernabilidad y apoyo económico en los municipios afectados. “Estamos trabajando de manera conjunta para apoyarles en absolutamente todo, para brindar seguridad, gobernabilidad y también la reactivación económica en cada uno de sus municipios, pues el turismo es la base de su economía”, afirmó Lemus, acompañado por las y los presidentes municipales de Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Mascota, La Huerta, Cihuatlán, Cabo Corrientes y Tomatlán.

Como parte de las acciones inmediatas, el Gobernador giró instrucciones para que este mismo día sean retirados en su totalidad los vehículos y camiones incendiados que aún permanecen en tramos carreteros de la región, a fin de liberar las vialidades y restablecer la circulación. Las autoridades municipales se comprometieron a colaborar con personal y grúas para agilizar estas labores.

En la mesa de trabajo también se informó sobre la detención de cuatro de los internos que escaparon del Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, quienes ya fueron reaprehendidos y enfrentarán procesos legales por el delito de evasión de reos.

Asimismo, Pablo Lemus exhortó a las y los alcaldes a no cancelar ni reprogramar eventos previamente agendados, como carnavales, ferias, festivales y encuentros comunitarios, e invitó a la población a retomar sus actividades habituales, con el fin de enviar un mensaje de confianza y estabilidad.

De igual manera, se pidió a los ayuntamientos brindar todas las facilidades a empresarios y comerciantes afectados por la quema intencional de establecimientos, permitiendo la remodelación inmediata de los inmuebles para acelerar la recuperación económica.

En esta sesión participaron también el Coordinador General Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada; el Fiscal del Estado, Salvador González de los Santos; el Director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Sergio Ramírez López; el Director del C5 Escudo Jalisco, Juan Carlos Contreras; el Comisario General de la Policía Estatal Preventiva, Juan González Castañeda, así como titulares de la SIOP, SETRAN, la V Región Militar, la 41 Zona Militar, la XII Zona Militar, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación.

Como parte de su gira de trabajo, el Gobernador sostendrá reuniones con empresarios y restauranteros de Puerto Vallarta para establecer una estrategia conjunta que impulse la reactivación económica, acción que se suma a la Mesa de Impulso Económico instalada recientemente para fortalecer la recuperación de todos los sectores productivos en la entidad.