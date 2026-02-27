Recapturan a reo fugado de Puerto Vallarta; cumplía condena por asesinato de periodista británico

La Secretaría de Seguridad Jalisco informó que logró recapturar a Chrystian Alejandro Lozano Mendoza, uno de los fugitivos que eran buscados tras el motín del domingo 22 en el Ceinjure de Ixtapa, en Puerto Vallarta.

El recapitulado cumplía una condena de 20 años y tres días de prisión, luego de que fue detenido en el 2016 por el asesinato de un periodista retirado de la BBC de Londres, de nombre Collin Stuart Hamilton, de 80 años de edad.

El crimen lo cometió la tarde del 25 de julio de 2015, en un punto situado en el kilómetro 3 del Camino al Paso del Guayabo, en el Ejido de El Jorullo, en donde Lozano Mendoza mató al periodista inglés a golpes de piedra por una desavenencia que tuvo con la víctima, con quien llevaba amistad.

Después del asesinato, Lozano Mendoza con la ayuda de un cuñado suyo, enterró al extranjero en una fosa clandestina. Además le robó una camioneta Chevrolet tipo Blazer color café, modelo 1998.

Los dos sujetos activos en el delito fueron capturados en el 2016 y Lozano Mendoza fue encontrado culpable y condenado a la sentencia ya señalada así como a pagar 341 mil 400 pesos por reparación del daño y otra cantidad por gastos funerarios, en favor de los deudos de la víctima.

El cómplice fue acusado por delitos en materia de inhumaciones y exhumaciones, pero luego de estar preso más de un año, obtuvo su libertad en agosto de 2016 al aceptar convertirse en testigo colaborador en contra de su pariente.

Recapturo la @SSeguridadJal a fugitivo de Puerto Vallarta; mató a periodista inglés en el 2015 pic.twitter.com/MOGGe4hmnf — La Crónica Jalisco (@cronicajalisco) February 28, 2026

En su momento, el gobierno de Gran Bretaña le dio puntual seguimiento a este caso, por tratarse de un ciudadano inglés y porque la comunidad de extranjeros jubilados que viven en Puerto Vallarta tenía especial interés de que no quedara impune.

Con esta recaptura suman cinco los fugitivos localizados, pues tres fueron detenidos por el Gobierno Federal y otro más falleció en un enfrentamiento luego de que tras escapar de la cárcel se unió al CJNG y participaba en los narcobloqueos.