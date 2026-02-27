Reubican del penal de Vallarta al de Puente Grande a 3 reos de alta peligrosidad

Las autoridades penitenciarias de Jalisco decidieron trasladar del Centro Integral de Justicia Regional de Ixtapa, en Puerto Vallarta, al Reclusorio de Puente Grande, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, a tres reos considerados de alta peligrosidad.

La reubicación se da en el contexto del motín y la fuga que se suscitaron el domingo 22, tras la caída del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los prisionera reubicados están identificados como Juan Carlos “N”, alias “El Can”, quien purga una condena de 40 años y medio de prisión por haber sido integrante de una banda de secuestradores, la cual mató a un estudiante, pese que la familia había pagado la cantidad de 3.5 millones de pesos como rescate.

Trasladaron del penal de Pto Vallarta al de Puente Grande a 3 reos de alta peligrosidad considerados generadores de violencia en la prisión de la costa pic.twitter.com/Q3xKP0UN22 — La Crónica Jalisco (@cronicajalisco) February 27, 2026

Otro de los trasladados es Enrique “N”, apodado “El Kike”, quien fue condenado a 25 años de cárcel al haber sido declarado culpable por secuestrar a una pareja en la Colonia Analco de Guadalajara, en un caso en el que las víctimas fueron rescatadas mediante un operativo.

El tercero de los reubicados es José Daniel “N”, alias “El Dani”, quien está acusado de tráfico y venta de drogas, así como de portación de armas de uso exclusivo del ejército.

FUGADO MURIÓ EN ENFRENTAMIENTO

En un enfrentamiento con la autoridad fue abatido uno de los 23 reclusos que se evadieron el pasado 22 de febrero del penal de Puerto Vallarta, según confirmó la Fiscalía de Jalisco.

Sin dar mayores detalles, la Fiscalía informó de este caso, aunque queda claro que el fugado se unió de inmediato al CJNG para participar en los narcobloquos.

Con la muerte de este fugitivo, se puede hablar de cinco recapturados, pues fuerzas federales ya detuvieron a otros tres y la Secretaría de Seguridad Jalisco a otro más.