Arrojan ponchallantas y balean auto en dos puntos de López Mateos

En dos diferentes sucesos ocurridos la mañana de este domingo 1 de marzo, por lo menos tres automotores resultaron dañados por ponchallantas arrojados en la Avenida López Mateos, del municipio de Guadalajara. A uno de los vehículos le hicieron disparos pero no se reportan, por el momento, personas heridas.

Uno de los casos ocurrió en López Mateos y la Calle José María Vigil; en dicho lugar se ponchó un automóvil Kia Rio, color blanco, al que ademas le hicieron disparos de arma de fuego luego de que sujetos armados bajaran del carro a los dos hombre que viajaba en él.

Los agresores se desplazaban en un carro y un par de motocicletas. En el lugar de los hechos había varios casquillos de bala.

El otro suceso se registró en las inmediaciones de la Glorieta Colón, sobre López Mateos yn Avenida Américas, en donde un camión de transporte público -al parecer Ruta 371- y un coche particular también resultaron averiados por ponchallantas.

Corporaciones policiacas estatales y municipales acudieron a resguardar la zona.